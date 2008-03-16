به گزارش خبرنگار مهر، پخش "به همین سادگی" به عهده سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری است که این فیلم را از روز چهارشنبه 29 اسفندماه در سینماهای استقلال، آزادی، ایران، فرهنگ، اریکه ایرانیان، سپیده، مرکزی و فرهنگسرای خانواده روی پرده می‌فرستد.

تازه‌ترین ساخته مدیر عامل خانه سینما همزمان با سینماهای تهران در شهرهای رشت و همدان نیز اکران می‌شود و به تعداد سینماهای نمایش‌دهنده این فیلم پس از اکران اضافه خواهد شد. تبلیغات و نصب بیلبوردها هم از روز دوشنبه 27 اسفند در تهران و شهرستان‌ها آغاز می‌شود.

"به همین سادگی" پنجمین ساخته میرکریمی پس از "کودک و سرباز"، "اینجا چراغی روشن است"، "زیر نور ماه" و "خیلی دور، خیلی نزدیک" است. فیلم داستان یک روز معمولی از زندگی زنی خانه‌دار را روایت می‌کند و هنگامه قاضیانی، مهران کاشانی، صفا آقاجانی، نیره فراهانی، هاله هماپور، نسترن همدمعلی، محمدجواد جعفرپور، بهنوش صادقی و ... در آن بازی کرده‌اند.

فیلمنامه "به همین سادگی" در بخش مسابقه سینمای آسیا و سینمای ایران سیمرغ بلورین را به خود اختصاص داد و فیلم جوایز بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اول زن در بخش مسابقه سینمای ایران و بهترین کارگردانی بخش مسابقه سینمای آسیا را از آن خود کرد.