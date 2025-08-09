امام جمعه اصفهان: زندان باید محیطی برای هدایت و اصلاح باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد صبح شنبه در دیدار با مدیرکل زندانهای استان اصفهان با اشاره به اقدامات مثبت صورتگرفته در رسیدگی به خانوادههای زندانیان اظهار داشت: در این زمینه باید از اصفهان الگو گرفت، چرا که کارهای ارزشمندی از جمله ایجاد کارگاهها و امکانات رفاهی برای خانوادهها انجام شده است.
وی افزود: یکی از دغدغههای مهم، نبود مکان مناسب برای خانوادهها در زمان انتظار ملاقات بود که با حمایتها و کمک خیرین، این مشکل برطرف شد و سالنی ویژه برای این منظور ایجاد شد.
امام جمعه اصفهان با تأکید بر تکریم خانوادههای زندانیان و خود زندانیان تصریح کرد: در اسلام، زندان محلی برای اصلاح افراد در نظر گرفته شده و حتی در موارد قصاص نیز باید حد شرعی رعایت شود و از هرگونه زیادهروی پرهیز گردد.
نماینده ولیفقیه در استان ادامه داد: وظیفه ما بهعنوان مسئولان این است که رفتارمان به گونهای باشد که اگر فردی از دین فاصله گرفته، به دین بازگردد، چرا که هدف اصلی، اصلاح افراد است و زندان نیز باید محیطی برای هدایت و تربیت باشد.
وی با اشاره به اهمیت نماز در زندگی زندانیان گفت: اگر فردی نماز نخواند، ممکن است به هر جنایتی دست بزند، بنابراین باید تلاش کرد زندانیان با نماز آشنا شوند و آن را بهجا آورند.
آیتالله طباطبایینژاد با استناد به فرمایش امام خمینی (ره) اظهار داشت: زندان باید مانند دانشگاه باشد؛ جایی که زندانی چند گام به سمت اسلام و اصلاح خود بردارد و این هدف تنها با رفتار انسانی و مناسب با زندانیان محقق میشود.
وی یادآور شد: باید به مردم آموخت که کارهای خیر را از روی میل و علاقه انجام دهند، همانگونه که امام حسین (ع) در شب عاشورا بیعت را از یاران برداشتند تا هرکس با اختیار خود بماند و به این ترتیب اجر و پاداش بیشتری ببرد.
عضو خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: در روایت آمده است که پیامبر اسلام (ص) به امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: «اگر یک نفر به دست تو هدایت شود، برای تو بهتر از همه آن چیزی است که خورشید بر آن میتابد.» بنابراین، اصل وظیفه اسلامی ما، اصلاح و هدایت افراد است.
در ابتدای این دیدار، منصور بیژنی فلاردی، مدیرکل امور زندانهای استان اصفهان، گزارشی از وضعیت زندانهای استان ارائه کرد و گفت: آمار زندانیان استان ۲۰ هزار و ۷۰۸ نفر است که ۵۳ درصد آنان متأهل و ۴۷ درصد مجرد هستند.
وی افزود: بیشترین آمار ورودی به زندانها مربوط به جرایم سرقت است و پس از آن، جرایم مربوط به مواد مخدر و محکومیتهای مالی قرار دارد. همچنین یکهزار و ۷۵۹ نفر به دلیل محکومیت مالی زندانی هستند که معادل ۹ درصد کل جمعیت زندانیان استان است.
مدیرکل امور زندانها با اشاره به اولویتهای این اداره گفت: تکریم اربابرجوع یکی از اصلیترین اولویتهاست، چرا که خانواده زندانی نخستین قربانی جرم است. رسیدگی به خانواده زندانیان، تأمین فضای مناسب ملاقات و حفظ حرمت زندانیان از دیگر برنامههای مهم اداره زندانهاست.
وی تأکید کرد: اگر عزت نفس زندانیان حفظ نشود، ممکن است پس از آزادی با ذهنیت منفی و روحیه معاند از زندان خارج شوند، بنابراین انجام کار فرهنگی و ارائه آموزشهای مذهبی حداقلی در محیط زندان ضرورت دارد.
نظر شما