ستاد اربعین قم آماده‌ خدمت‌رسانی به بیش از ۵۰۰ هزار زائر است

قم- دبیر ستاد اربعین قم گفت: با فعالیت ۲۲ کمیته تخصصی و پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی تعداد زائران نسبت به سال گذشته، بیش از ۵۰۰ هزار نفر در ایام اربعین در این استان اسکان داده خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شکارچی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: این ستاد که از خردادماه ۱۴۰۴ تشکیل شده است، شامل ۲۲ کمیته فعال در زمینه‌های بهداشتی، امنیتی، سلامت، اسکان، پذیرایی و سایر حوزه‌هاست و تمامی پیش‌بینی‌های لازم برای خدمات‌رسانی به زائران انجام شده است.

دبیر ستاد اربعین قم افزود: در این ستاد دو محور اصلی دنبال می‌شود؛ یکی اسکان و تغذیه زائران و دیگری اعزام آنان و مواکب به کشور عراق است که سایر کمیته‌ها به عنوان پشتیبان این دو محور فعالیت دارند.

وی با اشاره به آمار سال گذشته گفت: در بازه یک ماهه از پنج صفر تا پنج ربیع‌الاول، ۴۵۵ هزار نفر در استان قم اسکان یافته‌اند و برای امسال با افزایش حدود ۱۰ درصدی پیش‌بینی می‌شود این تعداد به بیش از ۵۰۰ هزار نفر برسد.

شکارچی درباره مراکز اسکان زائران بیان کرد: علاوه بر حرم مطهر حضرت معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران و آستان مقدس امامزاده سید جمال‌الدین (ع)، ۴۰ مدرسه در مناطق مختلف استان با هماهنگی آموزش و پرورش برای پذیرش زائران آماده شده‌اند. همچنین پویش «بیت الحسین‌ها» و کمک‌های مردمی برای اسکان در منازل خصوصی نیز فعال است.

دبیر ستاد اربعین قم ادامه داد: تاکنون حدود ۷۰ هزار نفر برای سفر به کشور عراق اعزام شده‌اند که این رقم نسبت به سال گذشته که ۱۵۲ هزار نفر بود، روند مشابهی دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز همین تعداد اعزام صورت گیرد.

دبیر ستاد اربعین قم در خصوص جابجایی زائران تأکید کرد: تمامی آمادگی‌ها فراهم شده و کمبودی در زمینه حمل و نقل وجود ندارد.

شکارچی با اشاره به مواکب گفت: ۱۴۶ موکب آموزش دیده در قم فعالیت می‌کنند که حدود ۸۰ درصد از تجهیزات آن‌ها به عراق و در مسیرهای زیارتی منتقل شده است.

دبیر ستاد اربعین استان قم در پایان افزود: خدمات‌رسانی به زائران تنها محدود به شهر قم نیست و در بقاع متبرکه استان که در مسیر زائران قرار دارند نیز اسکان و تغذیه ارائه می‌شود.

