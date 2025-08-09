به گزارش خبرنگار مهر، رضا شکارچی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: این ستاد که از خردادماه ۱۴۰۴ تشکیل شده است، شامل ۲۲ کمیته فعال در زمینههای بهداشتی، امنیتی، سلامت، اسکان، پذیرایی و سایر حوزههاست و تمامی پیشبینیهای لازم برای خدماترسانی به زائران انجام شده است.
دبیر ستاد اربعین قم افزود: در این ستاد دو محور اصلی دنبال میشود؛ یکی اسکان و تغذیه زائران و دیگری اعزام آنان و مواکب به کشور عراق است که سایر کمیتهها به عنوان پشتیبان این دو محور فعالیت دارند.
وی با اشاره به آمار سال گذشته گفت: در بازه یک ماهه از پنج صفر تا پنج ربیعالاول، ۴۵۵ هزار نفر در استان قم اسکان یافتهاند و برای امسال با افزایش حدود ۱۰ درصدی پیشبینی میشود این تعداد به بیش از ۵۰۰ هزار نفر برسد.
شکارچی درباره مراکز اسکان زائران بیان کرد: علاوه بر حرم مطهر حضرت معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران و آستان مقدس امامزاده سید جمالالدین (ع)، ۴۰ مدرسه در مناطق مختلف استان با هماهنگی آموزش و پرورش برای پذیرش زائران آماده شدهاند. همچنین پویش «بیت الحسینها» و کمکهای مردمی برای اسکان در منازل خصوصی نیز فعال است.
دبیر ستاد اربعین قم ادامه داد: تاکنون حدود ۷۰ هزار نفر برای سفر به کشور عراق اعزام شدهاند که این رقم نسبت به سال گذشته که ۱۵۲ هزار نفر بود، روند مشابهی دارد و پیشبینی میشود امسال نیز همین تعداد اعزام صورت گیرد.
دبیر ستاد اربعین قم در خصوص جابجایی زائران تأکید کرد: تمامی آمادگیها فراهم شده و کمبودی در زمینه حمل و نقل وجود ندارد.
شکارچی با اشاره به مواکب گفت: ۱۴۶ موکب آموزش دیده در قم فعالیت میکنند که حدود ۸۰ درصد از تجهیزات آنها به عراق و در مسیرهای زیارتی منتقل شده است.
دبیر ستاد اربعین استان قم در پایان افزود: خدماترسانی به زائران تنها محدود به شهر قم نیست و در بقاع متبرکه استان که در مسیر زائران قرار دارند نیز اسکان و تغذیه ارائه میشود.
