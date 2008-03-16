دکتر رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیچ موسسه جدیدی از خارج کشور مجوز ایجاد شعبه در ایران دریافت نکرده و در صورتی که تحت این عنوان در ایران فعالیت کند غیرقانونی است.

وی اظهار داشت : هیچ گونه مکاتبه ای نیز با وزارت علوم مبنی بر ایجاد موسسه آموزش عالی و یا دانشگاهی از خارج از کشور در داخل به عمل نیامده است و همانطور که در گذشته نیز اعلام شده بود، ایجاد شعبات دانشگاههای خارج در داخل ممنوع است.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی اظهار داشت: ارتباط و همکاری با دانشگاههای خارج از کشور تنها در صورت انعقاد تفاهم نامه با دانشگاههای بزرگ کشور، آن هم در حوزه تحصیلات تکمیلی و رشته های مورد نیاز و یا کارشناسی در مناطق آزاد امکان پذیر و قانونی است.