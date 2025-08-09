سردار تنگسیری: خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا مردم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دریادار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی ضمن تبریک تاکید کرد: خبرنگاری؛ عرصه‌ای ستودنی و بصیرت‌افزا، امید، اعتماد و خبرنگاران ممیزان مرز حقیقت و پساحقیقت هستند که با بیان واقعیات و روشنگری مسئولانه می‌توانند امنیت روانی و اجتماعی شهروندان و نظم عمومی جامعه را ارتقا بخشند.

متن پیام فرمانده نیروی دریایی سپاه به مناسبت ۱۷ مرداد ماه روز خبرنگار به شرح زیر می‌باشد:

ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ

نون سوگند به قلم و آنچه می نویسند﴿ سوره قلم آیه ۱﴾

سلام علیکم

اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدوَعَجِّل فَرَجَهُم

اصحاب قلم و رسانه، خواه ایرانی و هموطن ما و خواه بیرون از مرزهای این سرزمین، اگر بر صراط حقیقت‌طلبی و صداقت قدم بردارند به‌طور حتم در همیشه تاریخ مانا و ماندگار خواهند بود، همانگونه که پس از حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به رسانه ملی کشورمان و ایستادگی مثال‌زدنی بانوی خبرنگار، سرکار خانم امامی، با اقدام شجاعانه و به هنگام خود ابهت پوشالی دشمن را برباد داد و حقیقت محض تجاوزگری رژیم نامشروع صهیونیستی را به عالمیان مخابره کرد و سندی ماندگار شد از خوی وحشی‌گری رژیمی که قصد دارد نیاز همیشگی بشر، یعنی «دانستن» و «آگاهی از ماورای هر اتفاق» را از بین ببرد.

باید همگان قداست و طهارت قلم را ارج نهیم و قدردان زحمات بی وقفه خبرنگاران باشیم چرا که خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم و بازوی مسئولین هستند.



اینجانب ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (علیه السلام) و شهادت جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، دانشمندان هسته‌ای و مردم بی گناه به دست رژیم منحوس صهیونیستی و همچنین گرامیداشت روز خبرنگار و اصحاب رسانه بدین وسیله از تلاش و مجاهدت‌های همه فعالان جبهه تبلیغ و رسانه و خبر در بازتاب ماموریت‌های محوله تقدیر و تشکر نموده و سعادت اخروی و دنیوی شما را در سایه الطاف بیکران خداوند متعال، تحت توجهات خاص حضرت ولی عصر (عج) و پیروی از رهنمودها و منویات رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مد ظله العالی) در خدمت خالصانه به نظام مقدس اسلامی مسئلت می‌نمایم.

دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی