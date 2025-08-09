توزیع روزانه بیش از ۱۰ هزار پرس غذا به زائران در حرم حضرت معصومه(س)

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صابری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فعالیت مستمر موکبهای داخل حرم مطهر بانوی کرامت اظهار کرد: روزانه بیش از ۴ هزار پرس صبحانه، ۲ هزار و ۷۰۰ پرس ناهار و ۴ هزار پرس شام در موکبهای حرم حضرت معصومه (س) میان زائران توزیع میشود.»
وی با بیان اینکه در نوبت صبح ۲۵ نفر و در نوبت ظهر و شب ۴۰ نفر از خادمان آستان مقدس مشغول خدمترسانی به زائران هستند، افزود: خادمان با تلاش و دلسوزی، به صورت مستمر به زائران خدمت میکنند تا لحظات معنوی و آرامی را در ایام اربعین برای آنان رقم بزنند.»
رئیس اداره تکریم زائر آستان مقدس حضرت معصومه (س) تصریح کرد: این موکبها تا پایان ماه صفر فعالیت خود را ادامه خواهند داد و آماده پذیرایی از زائران حسینی هستند.
صابری همچنین از آمادگی کامل خادمان و سازماندهی مناسب برای ارائه خدمات رفاهی به زائران خبر داد و گفت: تلاش داریم تا ضمن حفظ نظم و امنیت، خدمات مطلوبی را در این ایام پرشور اربعین به زائران ارائه کنیم.
رئیس اداره تکریم زائر آستان مقدس حضرت معصومه (س) در پایان با اشاره به استقبال چشمگیر زائران از این خدمات، از همه مردم و خیرین خواست تا با رعایت پروتکلهای بهداشتی و مشارکت در این عرصه معنوی، زائران را یاری کنند.
