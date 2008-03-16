به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان امروز در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر موضع وزارت صنایع و معادن درباره نرخ جدید سود بانکی گفت: من به عنوان سکاندار بخش صنعت و معدن کشور موافق کاهش نرخ سود بانکی هستم؛ ولی به عنوان عضوی از هیئت دولت درخصوص این موضوع باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور تصمیم گیری شود.

وزیر صنایع ومعادن از اعلام میزان تسهیلات پرداختی بانکها به بخش صنعت و معدن در پی کاهش نرخ سود بانکی در سالجاری خودداری کرد و در عین حال افزود: در سالجاری 50 درصد تسهیلات بنگاه های زودبازده اقتصادی به این بخش تزریق شده است.

سیمان

وی در این نشست مطبوعاتی، مشکل بخش سیمان کشور را راه اندازی کارخانه ها ذکر کرد و از بهره برداری 11 طرح تولیدی در این بخش ظرف شش ماهه اخیر خبر داد.

به گفته محرابیان، با راه اندازی یک طرح تولیدی دیگر در بخش سیمان، در مجموع میزان تولید سالجاری از مرز 40 میلیون تن می گذرد. وی پیش بینی کرد میزان تولید سیمان کشور تا خرداد 87 به 55 میلیون تن برسد.

وزیر صنایع و معادن رشد تولید سیمان کشور در 11 ماهه اول امسال را 14.1 درصد اعلام و تاکید کرد: با هم تراز شدن میزان تولید با مصرف سیمان، این کالا باید از سبد حمایتی خارج شود؛ بر این اساس، هم اکنون در حال نزدیک شدن به آن نقطه هستیم.

فروش اینترنتی خودرو

وی همچنین اعلام کرد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، فروش خودرو از سال 87 اینترنتی می شود.

قانون معادن با اصل 44 مغایرتهایی دارد

محرابیان در ادامه با اشاره به مغایرتهای قانون معادن با سیاستهای اصل 44، اظهار داشت: بر این اساس لایحه اصلاح این قانون در وزارت صنایع و معادن در حال تدوین است که ظرف ماههای آینده به دولت تقدیم خواهد شد.

به اعتقاد وزیر صنایع و معادن با تصویب و اجرای این لایحه، شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی در تمام بخشهای معدنی فراهم می شود.

وی با تاکید مجدد بر اینکه کلنگ احداث هیچ کارخانه خودروساز خارجی را در ایران به زمین نخواهد زد، گفت: استراتژی وزارت صنایع و معادن واگذاری بازارهای داخلی به سهولت به خارجی ها نیست.

فولاد

وزیر صنایع و معادن ظرفیت تولید سالانه فولاد خام کشور در حال حاضر را 10 میلیون تن اعلام و تصریح کرد: این ظرفیت قرار است تا پایان سال آینده به 15 میلیون تن افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: عدم وجود ضعف در منابع مالی و مقرارت هدف برنامه چهارم در رسیدن ظرفیت تولید فولاد خام به 29 میلیون تن را محقق می کند.

تحقق 100 درصد اهداف صنعت و معدن

به گفته محرابیان، براساس آمارهای موجود، تمام اهداف صنعت و معدن در سال 86 محقق شده است. وی ادامه داد: در 11 ماهه اول امسال رشد 21.5 درصدی پروانه های بهره برداری نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه شده که نسبت به چند سال اخیر این رشد بی نظیر بوده است.

وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: همچنین در همین مدت 10 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این بخش صورت گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد رشد نشان می دهد. در همین حال، 111 هزار و 566 هزار شغل در این بخش در 11 ماهه اول امسال ایجاد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 15.7 درصد روبرو بوده ایم.

وی رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن در نیمه اول امسال را 11.7 درصد ( براساس اعلام بانک مرکزی) اعلام کرد.