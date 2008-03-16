خیرگو رکورد پیاده روی ایران را بهبود بخشید / مقام ششمی و هشتمی برای دوندگان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خیرگو و ابراهیم رحیمیان، دوندگان کشورمان که برای نخستین بار در مسابقات قهرمانی پیاده روی آسیا شرکت کرده بودند، امروز همپای رقبای آسیایی مسیر 20 کیلومتری مسابقه در شهر "نومی" ژاپن را دویدند که در پایان خیرگو مقام ششم را به خود اختصاص داد و رحیمیان نیز هشتم شد.

خیرگو مسیر مسابقه را در فاصله زمانی یک ساعت و 29 دقیقه و 15 ثانیه دودید تا علاوه بر کسب مقام ششم آسیا، رکورد ایران را در ماده پیاده روی به میزان 47 ثانیه بهبود بخشد. رحیمیان نیز دیگر دونده کشورمان در این مسابقه با برجای گذاشتن رکورد یک ساعت و 32 دقیقه و 49 ثانیه در بین رقبای آسیایی هشتم شد.

درمسابقات قهرمانی پیاده روی آسیا که امروز در شهر "نومی" ژاپن برگزار شد، دونده کشور میزبان مسیر مسابقه را در یک ساعت و 21 دقیقه و 55 ثانیه طی کرد و به عنوان نخست دست یافت، دونده ای از چین با رکورد یک ساعت و 23 دقیقه و 32 ثانیه دوم شد و دونده قزاقستانی نیز با ثبت زمان یک ساعت و 24 دقیقه و یک ثانیه، عنوان سوم را به دست آورد.

رکورد پیشین دوی پیاده روی کشورمان یک ساعت و 30 دقیقه و دو ثانیه بوده است که حقگو امروز آن را به میزان 47 ثانیه بهبود بخشید.