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۱ تیر ۱۳۸۲، ۱۲:۰۱

تا پايان سال :

15 هزار تاكسي گاز سوز ، جايگزين تاكسي هاي فرسوده مي شود

15 هزار تاكسي گاز سوز ، جايگزين تاكسي هاي فرسوده مي شود

در صورت مثبت بودن نتايج آزمايشهاي تاكسي هاي گاز سوز ، تا پايان سال جاري 15 هزار تاكسي گازسوز ، جايگزين تاكسي هاي فرسوده مي شود .

معاون طرح و برنامه سازمان تاكسيراني در گفت و گو با خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : 10 دستگاه تاكسي گاز سوز طبيعي در نمونه هاي متفاوت از تجهيزات شركت ايران خودرو تحويل  گرفته شده و در حال آزمايش است كه سازمان تاكسيراني موظف است نتايج آن را تا 15 تير ماه سال جاري به  شركت سازنده اعلام كند .

نادر كرداري افزود : در اين راستا ، با مثبت بودن هر يك از اين نمونه ها شركت ايران خودرو متعهد مي شود از مرداد ماه تا پايان سال جاري اقدام به توليد 15 هزار تاكسي گاز سوز كند . بر اين اساس مبلغ 10 ميليارد تومان توسط سازمان شهرداريها به صورت پيش پرداخت به ايران خودرو پرداخت شده است.

وي افزود : قيمت هر يك از اين تاكسي ها حدود 12 ميليون  تومان است كه  حدود 10 ميليون آن توسط تاكسي داران و 2 ميليون ما بقي توسط سازمان شهرداريها تامين مي شود .

وي همچنين گفت : رانندگان تاكسي هاي رسمي تا 7 ميليون تومان و مسافر برهاي شخصي كه با عنوان تاكسي موقت تحت نظارت سازمان تاكسيراني شهرداري تهران قرار دارند تا 6 ميليون تومان از تسهيلات دولت و بانك رفاه بهره مند خواهند شد .

کد مطلب 6556

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