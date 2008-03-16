وحید سرلک به گروه بازنده ها رفت / وضعیت مرادی رو به بهبود است

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها که از سری مسابقات گزینشی المپیک محسوب می شود امروز در وزن 60- کیلوگرم پیگیری شد که وحید سرلک پس از شکست حریفانی از قزاقستان و قرقیزستان در مبارزه سوم برای رسیدن به بازی نهایی مقابل جودوکار دیگری از قزاقستان شکست خورد و به گروه بازنده ها رفت. سرلک در صورت برتری مقابل نماینده کره شمالی در این مرحله به مدال برنز دست پیدا خواهد کرد. وی سال گذشته نیز در همین مسابقات مقابل این جودوکار قزاقستانی شکست خورده بود.

مرادی به هوش آمد

ذکریا مرادی هم که بامداد امروز به دلیل عارضه "آپاندیسیت " به بیمارستان منتقل شده بود پس از عمل جراحی به هوش آمده و برخی اعضای تیم که روز گذشته مبارزات خود را برگزار کردند به عیادت وی رفتند. ضمن اینکه مسئولان سفارت ایران در آلماتی نیز با حضور در بیمارستان از وی عیادت کردند.