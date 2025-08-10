معرفی ۶ اثر تاریخی ترکیه در فهرست یونسکو

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تصور همه از صنعت گردشگری ترکیه، سواحل پرزرقوبرق آنتالیا و مراکز خرید استانبول است؛ اما میدانستید که این کشور با داشتن تاریخ هزار ساله، گنجینههایی نهفته در خود دارد که تاکنون از چشم گردشگران به دور مانده است؟ در گوشهوکنار ترکیه، مکانهایی هستند که تاریخ کهن، معماری منحصربهفرد و طبیعت بکر این کشور را به تصویر میکشند.
از صومعههایی که در دل کوهها جا خوش کردهاند تا شهرهای باستانی فراموششده، این جاذبهها فرصتی برای مسافران کنجکاو هستند تا سفری متفاوت به ترکیه را تجربه کنند. در این بررسی، همراه ما باشید تا ۶ گنج پنهان ترکیه در فهرست یونسکو را به شما معرفی کنیم تا در سفر بعدی خود به این کشور، بازدید از آنها را در برنامه خود قرار دهید.
۱- محوطه باستانی آنی: پایتخت فراموششده ارمنیها
محوطه باستانی آنی (Ani Archaeological Site) را باید شروع سفر متفاوت شما به ترکیه دانست. آنی که در استان قارص قرار دارد، زمانی پایتخت باشکوه پادشاهی ارمنی باگراتید بین سالهای ۹۶۱ تا ۱۰۴۵ بود. این شهر به عنوان «شهر ۱۰۰۱ کلیسا» شناخته میشود. برای مثال، کلیسای جامع آنی با طاقهای نوکتیز و شیاردار، پیشگام معماری گوتیک است. از دیگر سازههای قابل توجه در محوطه باستانی آنی میتوان به کلیسای سنت گرگوری تیگران هوننت و کلیسای نجاتدهنده مقدس اشاره کرد.
زوال آنی با حمله ویرانگر مغولها در سال ۱۲۳۶ آغاز شد و پس از آن زلزلهای فاجعهبار در سال ۱۳۱۹ رخ داد. با گذشت زمان، تغییر مسیرهای تجاری و تغییرات سیاسی منجر به متروکه شدن آن در قرن هفدهم شد. با وجود قرنها ویرانی و غفلت، ویرانههای این محوطه هنوز هم شکوه سابق خود را حفظ کردهاند.
|
مشخصات
|
توضیحات
|
سال ثبت در یونسکو
|
۲۰۱۶
|
دلیل پنهان شدن از دید توریستها
|
موقعیت دورافتاده و حملونقل عمومی محدود
|
بهترین فصل بازدید
|
اواخر بهار و اوایل پاییز
۲- مسجد جامع و بیمارستان دیوریغی: شاهکاری از معماری سلجوقی
هیچ لذتی بالاتر از کشف چیزهای جدید نیست! این موضوع در مورد مسجد جامع و بیمارستان دیوریغی (Great Mosque and Hospital of Divriği) صادق است. این اثر باستانی که در سال ۱۲۲۸ ساخته شدند، شما را به دل ناشناختهها میبرند. به گفته کسانی که قبلاً از این مسجد دیدن کردهاند، در ساعات خاصی از روز، سایهای شبیه به فردی در حال نماز روی این دروازه ظاهر میشود که یک پدیدهای عرفانی است.
زمانی که به دیدن این مسجد میروید، توصیه میکنیم از ورودی شمالی، وارد مسجد شوید. این ورودی معروف به «دروازه بهشت»، با نقشهای برجستهای چون گل رز و بلبل تزئین شدهاند که نمادهایی از عشق الهی و پیامبر اسلام هستند. بیمارستان مجاور مسجد به همت توران ملک، بانوی خاندان منگوجک بنیانگذاری شد. بیمارستان نمونهای از یک مرکز درمانی پیشرفته در زمان خود بود. بهطورکلی، مجموعه دیوریغی گواهی بر نوآوری معماری و غنای فرهنگی دوران سلجوقی دارد.
|
مشخصات
|
توضیحات
|
سال ثبت در یونسکو
|
۱۹۸۵
|
دلیل پنهان شدن از دید توریستها
|
موقعیت دورافتاده و حملونقل عمومی محدود
|
بهترین فصل بازدید
|
بهار و پاییز
۳- کوه نمرود: سرهای سنگی غولپیکر در طلوع و غروب خورشید
کوه نمرود (Nemrut Dağ) با ارتفاع بیش از ۲۱۰۰ متر در جنوب شرقی ترکیه قرار دارد. مجموعهای از مجسمههای سنگی عظیم در قله این کوه هستند که به دستور پادشاه آنتیوخوس اول کوماژن در قرن اول پیش از میلاد ساخته شدهاند. این مجسمهها ترکیبی از خدایان یونانی و ایرانی مانند زئوس-اورمزد، آپولو-میترا و هرکول-آرتاگنس را به تصویر میکشند و نمادی از اتحاد فرهنگی شرق و غرب هستند.
شما میتوانید از طریق تراسهای شرقی یا غربی به قله بروید. توصیه میکنیم کوه نمرود را در طلوع یا غروب خورشید ببینید؛ بدین دلیل که در هنگام طلوع، نور خورشید به آرامی بر چهرههای سنگی میتابد و انگار که آنها را زنده میکند! در حالی که نور نارنجی و طلایی خورشید در غروب، حالتی رازآلود و معنوی به این مجسمهها میبخشد.
لحظات طلوع و غروب خورشید که با سکوت کوه و عظمت مجسمهها همراه است، حس ارتباط با تاریخ و طبیعت را در دل شما زنده میکند. علاوه بر مجسمههای معروف، بازدید از سایر آثار تاریخی مانند قلعههای قدیمی، تپه کاراکوش و پل جندره نیز توصیه میشود.
|
مشخصات
|
توضیحات
|
سال ثبت در یونسکو
|
۱۹۸۷
|
دلیل پنهان شدن از دید توریستها
|
موقعیت مکانی در ارتفاع بالا و دشواری در مسیرهای دسترسی
|
بهترین فصل بازدید
|
ماههای تابستان
۴- خاتوشا: پایتخت هیتیها
در سفر خود به ترکیه، به خاتوشا (Hattusha) میرسیم. خاتوشا که در نزدیکی بوغازکاله امروزی قرار دارد، پایتخت امپراتوری هیتی در اواخر عصر برنز بود. این شهر باستانی که با معابد باشکوه، اقامتگاههای سلطنتی و استحکامات چشمگیرش خودنمای میکند، به عنوان یک مرکز سیاسی و مذهبی شناخته میشد. کاوشهای باستانشناسی سازههای مهمی از جمله دروازه شیر و دروازه سلطنتی را در این منطقه کشف کردهاند.
در اوایل قرن دوازدهم پیش از میلاد، خاتوشا بهطور ناگهانی متروک شد. دلایل این فروپاشی هنوز بهطور کامل مشخص نیست، اما نظریههایی مانند درگیریهای داخلی، تغییرات اقلیمی، قحطی و حملات اقوام بیگانه مانند مردمان دریا مطرح شدهاند. با وجود این، آثار بهجامانده از خاتوشا، از جمله دیوارهای مستحکم، معابد باشکوه و لوحهای گلی، همچنان نشان دهنده عظمت این تمدن باستانی هستند.
|
مشخصات
|
توضیحات
|
سال ثبت در یونسکو
|
۱۹۸۶
|
دلیل پنهان شدن از دید توریستها
|
واقع در یک منطقه روستایی، حملونقل عمومی محدود
|
بهترین فصل بازدید
|
بهار و پاییز
۵- محوطه باستانی آفرودیسیاس: شهر الهه عشق
از نظر افرادی که عاشق کشف چیزهای ناشناخته در ترکیه هستند، محوطه باستانی آفرودیسیاس (Aphrodisias) مکانی بیمانند است. آفرودیسیاس شهر باستانی واقع در جنوب غربی ترکیه، در دل درهای حاصلخیز و در کنار رود مورسینوس قرار دارد. این شهر به نام الهه عشق، یعنی آفرودیت نامگذاری شده است. افرودیسیاس به عنوان یکی از مراکز مهم فرهنگی و هنری در دنیای یونانی-رومی، در قرن دوم پیش از میلاد ساخت شد.
در قلب محوطه باستانی آفرودیسیاس، معبد باشکوه آفرودیت قرار دارد که نمادی از ترکیب باورهای محلی آناتولیایی با اسطورههای هلنیستی است. این معبد در قرن اول پیش از میلاد ساخته شد و بهتدریج با افزودن ستونها و تزئینات، به یکی از زیباترین معابد دوران خود تبدیل شد.
|
مشخصات
|
توضیحات
|
سال ثبت در یونسکو
|
۲۰۱۷
|
دلیل پنهان شدن از دید توریستها
|
مکانی دورافتاده و کمتر تبلیغ شده
|
بهترین فصل بازدید
|
بهار و پاییز
۶- زانتوس-لتون: مراکز تمدن لیکیا
در قلب جنوب غربی ترکیه، دو شهر باستانی زانتوس و لتون (Xanthos-Letoon) همچون نگینهایی درخشان، داستان تمدنی را روایت میکنند که در گذر زمان، فرهنگهای گوناگون را در آغوش خود کشیدهاند. بازدید از این دو شهر، سفری در دل تاریخ است؛ جایی که سنگها و کتیبهها، نجواهای تمدنی را بازگو میکنند که با وجود گذر قرنها، هنوز زنده و پویا در دل تاریخ میتپند.
زانتوس که پایتخت لیکیا بود، نهتنها مرکز سیاسی و فرهنگی این تمدن محسوب میشد، بلکه بهواسطه معماری منحصربهفرد مقبرههایش، همچون آرامگاه هارپی و بنای نرئید، الهامبخش آثار بزرگی مانند آرامگاه هالیکارناسوس شد. در فاصلهای کوتاه از زانتوس، لتون بهعنوان مرکز مذهبی لیکیا، جایگاه ویژهای داشت.
|
مشخصات
|
توضیحات
|
سال ثبت در یونسکو
|
۱۹۸۸
|
دلیل پنهان شدن از دید توریستها
|
امکانات محدود در محل
|
بهترین فصل بازدید
|
بهار و پاییز
جمعبندی
ترکیه را باید گنجینهای از تاریخ و فرهنگ دانست. در حالی که برخی از این مکانها مانند استانبول یا افسوس برای گردشگران شناختهشده هستند، اما گنجینههای پنهانی نیز وجود دارند که کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. این مکانها، از شهرهای باستانی فراموششده تا روستاهای تاریخی، فرصتی بینظیر برای تجربهی اصیلتر و عمیقتر از تاریخ و فرهنگ ترکیه فراهم میکنند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما