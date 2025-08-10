به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کریمی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت پایداری ارتباطات در سطح جهانی اظهار کرد: در همین راستا، جلسات تخصصی با حضور نمایندگان ۲۴ کشور برگزار شده و در سطح ملی نیز کنفرانسهایی برای بررسی راهکارهای ارتقا ارتباطات تشکیل شده است.
وی افزود: در استان چهارمحال و بختیاری، مسیرهای ارتباطی شهرستانهایی نظیر بردگان، خلیفه و کوهرنگ مورد بررسی قرار گرفته و توپولوژیهای جدید طراحی شدهاند تا در شرایط بحرانی، ارتباطات دچار اختلال نشوند.
کریمی با اشاره به همکاری منسجم میان مدیران و کارشناسان استان گفت: این هماهنگیها موجب شده تا در مواقع نیاز به تأمین تجهیزات یا بروز حوادث، اقدامات سریع و مؤثری انجام شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان ادامه داد: از سال ۱۴۰۰، پروژههای منطقهای تحت عنوان «UNSP» در سطح استان آغاز شده و تاکنون بیش از ۴۰۰۰ کیلومتر فیبر نوری در شهرهای مختلف نصب شده است. در هفتههای آینده نیز فناوریهای روز دنیا در استان راهاندازی خواهد شد تا مشکل قطعی تلفن ثابت مرتفع شود.
وی با بیان اینکه پوشش تلفن همراه نیز در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: در حوزه توسعه شبکه، تمرکز ما بر مهاجرت از بستههای مسی به فیبر نوری است. پروژه شهرکرد در این زمینه یکی از اولویتهای ماست و با همکاری فرمانداری و شهرداری، امیدواریم تا پایان سال جاری به مرحله اجرا برسد.
کریمی همچنین به مشکلات ناشی از قطع برق و تأثیر آن بر تجهیزات مخابراتی اشاره کرد و گفت: باتریهای پشتیبان در سایتها نقش حیاتی دارند اما عمر مفید آنها محدود است. در صورت قطع برق، پس از مدت کوتاهی کارایی خود را از دست میدهند و این موضوع باعث کاهش کیفیت خدمات میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامهریزی برای تعویض و جایگزینی باتریها در سایتهای استان انجام شده و اخیراً مناقصهای برای خرید باتری برگزار شده است. مبلغی بالغ بر ۴ میلیارد تومان برای این منظور تخصیص یافته تا مراکز تلفن ثابت و سایتهای حیاتی بدون قطعیهای مکرر فعالیت کنند. تلاش ما بر این است که زیرساختهای ارتباطی استان را به سطح مطلوبی برسانیم و خدمات پایدار و باکیفیت ارائه دهیم.
نظر شما