به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی عصر یک‌شنبه در آئین گرامیداشت روز خبرنگار با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای استان اظهار کرد: در پاسخ به ناترازی برق طی هشت ماه گذشته، مجوز تولید حدود ۲۳۰ مگاوات برق صادر شده و بررسی مجوزهای ۶۸۰ مگاوات دیگر نیز در دستور کار قرار دارد. این در حالی است که پیک مصرف برق استان ۵۳۰ مگاوات بوده و با اجرای این پروژه‌ها، مشکل تأمین برق در آینده نزدیک برطرف خواهد شد.

وی افزود: همچنین حدود ۲۸۰ میلیارد تومان برای بهینه‌سازی مصرف انرژی اختصاص یافته است که در کنار پروژه‌های نیروگاهی، نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های انرژی استان خواهد داشت.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به تخصیص ۲۶ هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۳، این رقم را نشانه‌ای از عزم جدی دولت برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در استان دانست و گفت: تاکنون حدود ۲۸۰ میلیارد تومان در پروژه‌های حیاتی مانند تأمین آب شرب شهرها و روستاها، احداث راه‌های روستایی و رفع بحران‌های آبی هزینه شده است.

مردانی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در تبیین دستاوردهای توسعه‌ای، از حضور خبرنگاران در این نشست قدردانی کرد و گفت: اصحاب رسانه با صداقت، استقلال و اخلاق حرفه‌ای، نقش بی‌بدیلی در افزایش امید و اعتماد اجتماعی ایفا می‌کنند.

وی در ادامه خواستار گسترش بیمه خبرنگاران، ارتقای ظرفیت‌های تحلیلی و آموزشی، برگزاری دوره‌های سواد رسانه‌ای ماهانه، و تقویت نقد منصفانه و مسئولانه شد و افزود: پیگیری مطالبات صنفی خبرنگاران را شخصاً بر عهده خواهم گرفت و با برگزاری نشست‌های مستمر، راهکارهای عملی برای ارتقای جایگاه رسانه‌ای استان دنبال خواهد شد.

استاندار در پایان با آرزوی سلامتی برای خبرنگاران، از حضور مسئولانه و شجاعانه آنان در خط مقدم اطلاع‌رسانی قدردانی کرد.