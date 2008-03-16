"ملاقات بانوی سالخورده" پرفروشترین تئاتر 86 شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق خبر روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اعلام کرد "ملاقات بانوی سالخورده" با 42 اجرا و قیمت بلیت 7000 تومان در مجموع 32780 نفر علاقمند تئاتر را به تالار اصلی تئاتر شهر کشاند و پرفروشترین نمایش سال 86 لقب گرفت.

نمایش‌های "افرا" به کارگردانی بهرام بیضایی با 31 اجرا و بلیت 8000 تومانی با تعداد 23740 تماشاگر و "شمس پرنده" به کارگردانی پری صابری با 15 اجرا و بلیت 10000 تومانی با تعداد 13610 تماشاگر به ترتیب دیگر نمایش‌های پرفروش سال 86 را تشکیل دادند.

نمایش‌های "ددالوس و ایکاروس" به کارگردانی همایون غنی‌زاده، "پنجره فولاد" به کارگردانی سیدجواد هاشمی و "کوآرتت" به کارگردانی امیررضا کوهستانی نیز جزو نمایش‌های پرمخاطب امسال بوده‌اند.