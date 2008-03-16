۲۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۵۹

"ملاقات بانوی سالخورده" پرفروشترین تئاتر 86 شد

نمایش "ملاقات بانوی سالخورده" نوشته فردریش دورنمات به کارگردانی حمید سمندریان که در سالن اصلی تئاتر شهر به صحنه رفت، بعد از 42 اجرا پرفروشترین نمایش 86 شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق خبر روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اعلام کرد "ملاقات بانوی سالخورده" با 42 اجرا و قیمت بلیت 7000 تومان در مجموع 32780 نفر علاقمند تئاتر را به تالار اصلی تئاتر شهر کشاند و پرفروشترین نمایش سال 86 لقب گرفت.

نمایش‌های "افرا" به کارگردانی بهرام بیضایی با 31 اجرا و بلیت 8000 تومانی با تعداد 23740 تماشاگر و "شمس پرنده" به کارگردانی پری صابری با 15 اجرا و بلیت 10000 تومانی با تعداد 13610 تماشاگر به ترتیب دیگر نمایش‌های پرفروش سال 86 را تشکیل دادند.

نمایش‌های "ددالوس و ایکاروس" به کارگردانی همایون غنی‌زاده، "پنجره فولاد" به کارگردانی سیدجواد هاشمی و "کوآرتت" به کارگردانی امیررضا کوهستانی نیز جزو نمایش‌های پرمخاطب امسال بوده‌اند.

