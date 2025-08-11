به گزارش خبرنگار مهر، سعید خدابخشی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران اربعین اظهار کرد: نیروهای راهداری این استان با استقرار در مرزهای مهران و شلمچه، حضوری پررنگ و اثرگذار دارند و در حال ارائه خدمات متنوع به زائران حضرت اباعبداللهالحسین (ع) هستند.
وی تصریح کرد: این خدمات شامل پشتیبانی فنی، هدایت ترافیک، تأمین آب شرب و همکاری نزدیک با مواکب مستقر در این گذرگاههای مرزی است که در راستای تأمین ایمنی و رفاه زائران انجام میشود.
مدیرکل راهداری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه خدمترسانی به زائران یک افتخار بزرگ است، اظهار کرد: با تشکیل قرارگاه حملونقل اربعین و برگزاری منظم جلسات با حضور مسئولان مرتبط، هماهنگیهای لازم برای اجرای برنامهها و جلوگیری از هرگونه وقفه در خدمترسانی انجام شده است.
خدابخشی بیان داشت: تمامی تلاش ما این است که زائران اربعین بتوانند با آسودگی خاطر در مسیر بازگشت به میهن اسلامی گام بردارند و خاطرهای خوش و ایمن از این سفر معنوی در ذهنشان باقی بماند.
