ثبت نام ۷۹ هزار نفر از یزد برای شرکت در راهپیمایی اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رستگاری با اشاره به اهمیت ثبتنام در سامانه سماح افزود: زائران حضرت امام حسین (ع) برای بهرهمندی از خدمات بیمهای، درمانی و دریافت ارز باید حتماً در سامانه کشوری سماح نامنویسی کنند.
وی از ثبت نام ۷۹ هزار نفر از برای حضور در پیاده روی اربعین خبر داد.
وی با اشاره به فعالیت موکبهای استان در عراق ادامه داد: ۵۳ موکب از استان یزد در ایام اربعین به زائران خدمترسانی میکنند که از این تعداد ۱۰ موکب در شهر نجف، پنج موکب در مسیر نجف به کربلا، یک موکب در شهر کاظمین و ۳۷ موکب در شهر کربلا مستقر هستند
این مسئول در مورد حمل و نقل زائران بیان کرد: ۱۰ سورتی پرواز از فرودگاه بین المللی شهید صدوقی به مقصد نجف اشرف به صورت رفت و برگشت در بازه زمانی ۱۹ تا ۲۵ مرداد در نظر گرفته شده است.
