معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها تا پایان هفته آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و گاهی وزش ملایم باد پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: برای امروز در منطقه کوهرنگ شرایط برای بارش‌های رگباری به‌صورت پراکنده فراهم می‌باشد، اما مقدار بارش‌ها جزئی و کم است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بیشترین پدیده‌ای که برای امروز در استان پیش‌بینی شده، افزایش سرعت وزش باد و افزایش ابرناکی است.

نوروزی بیان داشت: صبح امروز دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد برای شهرکرد به ثبت رسید که نسبت به روز گذشته ۲ درجه سانتی‌گراد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته بلداجی با ۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خنک‌ترین و بازفت با ۴۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرم‌ترین نقاط استان به ثبت رسیدند.