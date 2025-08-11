معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس پیشبینیها تا پایان هفته آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و گاهی وزش ملایم باد پیشبینی میشود.
وی تصریح کرد: برای امروز در منطقه کوهرنگ شرایط برای بارشهای رگباری بهصورت پراکنده فراهم میباشد، اما مقدار بارشها جزئی و کم است.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بیشترین پدیدهای که برای امروز در استان پیشبینی شده، افزایش سرعت وزش باد و افزایش ابرناکی است.
نوروزی بیان داشت: صبح امروز دمای ۱۳ درجه سانتیگراد برای شهرکرد به ثبت رسید که نسبت به روز گذشته ۲ درجه سانتیگراد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته بلداجی با ۹ درجه سانتیگراد بالای صفر خنکترین و بازفت با ۴۰ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقاط استان به ثبت رسیدند.
