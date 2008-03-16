روته مولر مشاور فنی تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگارمهر، این مربی سرشناس آلمانی پس ازمذاکرات مقدماتی علی دایی، موافقت خود را برای همکاری با تیم ملی فوتبال کشورمان اعلام کرده ولی توافق نهایی را به بعد از پایان قراردادش با فدراسیون فوتبال آلمان موکول کرده است.

مولر تا اواسط سال 2008 میلادی (اواخراردیبهشت ماه سال آینده) با فدراسیون فوتبال آلمان قرارداد دارد و به همین جهت امکان همکاری وی بصورت تمام وقت با تیم ملی فوتبال کشورمان وجود ندارد. ازهمین رو علی دایی از این مربی و مدرس سرشناس آلمانی خواسته است بصورت موقت و به عنوان مشاورفنی همکاری خود را با تیم ملی فوتبال کشورمان آغاز کند تا پس از پایان قرارداد خود با فدراسیون آلمان بصورت تمام وقت در کنار تیم ملی فوتبال ایران باشد.

به این ترتیب مولراز دیدار روزهفتم فروردین ماه سال آینده تیم ملی مقابل کویت را از نظر فنی آنالیز و مشاهدات خود را به کادر فنی تیم ملی انتقال خواهد داد.

روته مولر آلمانی ، آبان ماه گذشته کارتدریس کلاس حرفه ای مربیگری AFC در ایران که با حضور مربیان طراز اول فوتبال کشورمان برگزار شد را برعهده داشت.