تونی مدیسن پیوستن به لیگ بسکتبال اردن را تکذیب کرد

تونی مدیسن بازیکن تیم بسکتبال مهرام در لیگ 86 که به عنوان یار کمکی ماهشهری ها را در رقابت های قهرمانی باشگاه های غرب آسیا همراهی کرد درگفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: قراردادم با مهرام تمام شده است اما از آنجا که بازی های فشرده ای را با این تیم و همچنین پتروشیمی پشت سرگذاشته ام قادر به بازی در تیم دیگری نیستم.

در جریان رقابت های بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا تیم های اورتودکس و زین اردن متقاضی به خدمت گرفتن تونی مدیسن بودند که تا ترکیب خود را برای انجام بازی های پایانی لیگ باشگاهی کشورشان تقویت کنند.

درهمین رابطه اعلام شد که این بازیکن آمریکایی با زینی ها به توافق رسیده و حتی قرارداد خود را هم امضا کرده است.

مدیسن در این رابطه اظهارداشت: فقط نمونه قرارداد مسئولان باشگاه زین را خواندم،اتفاقا خیلی هم با دقت آن را مطالعه کردم تا از شرایط آنها به طور کامل آگاه شوم اما در واقع تمایلی به امضای آن نداشتم به همین دلیل این کار را انجام ندادم.

یار آمریکایی و کمکی پتروشیمی در رقابت های بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا خاطرنشان کرد: در لیگ برتر باشگاه های ایران بازیهای فشرده ای را با مهرام سپری کردم، بازی های ماهشهر هم تا حدود زیادی سنگین بود، با این شرایط توانانی بازی در یک تورنمنت دیگر را ندارم.

تونی مدیسن با بیان اینکه امروز به آمریکا بازخواهد گشت، تاکید کرد: تا یکی دو ماه آینده استراحت می کنم سپس در مورد تیم آینده ام تصمیم می گیرم، در شرایط فعلی دوست دارم کارم را با مهرام ادامه دهم.