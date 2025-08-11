۹ اختراع جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی به ثبت رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ابراهیمی صبح دوشنبه در نشست خبری با اشاره به ظرفیتها و برنامههای این نهاد گفت: تاکنون بیش از یکهزار و ۴۰۰ نمونه خون بندناف در این مرکز از خراسان جنوبی ذخیرهسازی شده است.
رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی افزود: ذخیرهسازی سلولهای بنیادی بند ناف، بهویژه در درمان بیماریهایی چون سرطان خون و مشکلات ژنتیکی، یک سرمایهگذاری برای آینده سلامت خانوادهه است.
ابراهیمی داده داد: این ذخیرهسازی در زمان بدو تولد و با پروتکل خاص انجام میشود و در صورت بروز بیماریهای صعبالعلاج، میتواند برای خود فرد، خواهر و برادر و حتی والدین با ضریب موفقیت متفاوت مورد استفاده قرار گیرد.
ابراهیمی با اشاره به دستاوردهای فناورانه جهاد دانشگاهی استان گفت: تاکنون ۹ ثبت اختراع و ۱۷ محصول فناورانه در حوزههای مختلف بهویژه گیاهان دارویی تولید شده است.
وی ادامه داد: همچنین شش عنوان کتاب تألیفی و ترجمه در حوزه کشاورزی و گیاهان دارویی و ۲۵ طرح تحقیقاتی و دانشبنیان اجرا شده که مهمترین آنها تهیه اطلس جامع گیاهان دارویی استان است.
وی تاکید کرد: این اطلس تاکنون شش شهرستان را پوشش داده و با حمایت سازمان مدیریت و جهاد کشاورزی، کل استان را تحت پوشش قرار خواهد داد.
رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی خراسان جنوبی را دارای مزیت ویژه در سه حوزه گیاهان دارویی، معدن و گردشگری دانست و اظهار کرد: در این سه حوزه پژوهشکدههای تخصصی در جهاد دانشگاهی کشور فعال هستند.
ابراهیمی گفت: در بخش معدن، تفاهمنامهای با پژوهشکده فناوری مواد معدنی جهاد دانشگاهی کشور منعقد شده تا با همکاری استانداری، دانشگاهها و دستگاههای متولی، آزمایشگاهی تخصصی برای پاسخ به نیاز بازار و صنعت معدن استان راهاندازی شود.
ابراهیمی از پیگیری راهاندازی مرکز تشخیص زودهنگام سرطان پستان خبر داد و افزود: این مرکز با اتصال به شبکه ملی غربالگری سرطان پستان، بهعنوان یکی از مطالبات استاندار، خدمات غربالگری را در استان ارائه خواهد کرد. همچنین ایجاد مرکز مشاوره خانواده با محوریت تحکیم انسجام اجتماعی در دستور کار قرار دارد.
رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی گستردهترین شبکه آموزش کشور را متعلق به این نهاد دانست و گفت: سالانه بین چهار تا ۹ هزار نفر در دورههای آزاد و مهارتی ما شرکت میکنند که شامل آموزشهای علمی، مهارتی و تکمیلی متناسب با نیاز بازار کار است.
وی تجاریسازی محصولات فناورانه و اقتصاد دانشبنیان را از دیگر حوزههای مهم فعالیت دانست و بیان کرد: کارخانه نوآوری فرهنگی با محوریت دانشجویی در استان راهاندازی خواهد شد تا تیمهای دانشجویی ایدههای نو در حوزه فرهنگی را ارائه و ساماندهی کنند که علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، مشارکت جوانان در تصمیمسازیها را تقویت خواهد کرد.
ابراهیمی در پایان با تأکید بر مأموریتمحوری جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: این نهاد انقلابی، فرهنگی، علمی، تحقیقاتی و دانشبنیان است که بر اساس نیاز و اولویتهای استان و کشور در حوزههای متنوع ورود کرده و با خلاقیت و ایدهپردازی، مسیر توسعه علمی و اقتصادی را دنبال میکند.
وی همچنین به فرهنگسرای این حسام جهاد دانشگاهی اشاره کرد و گفت: این فرهنگسرا برگزار کننده دورههای مختلف فرهنگی و هنری است.
