به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد فاطمه توکل دبیر جشنواره هنری آب در این باره گفت: "آثار رسیده به جشنواره در سه رشته نقاشی، عکاسی و کاریکاتور را ابوالفضل همتی آهویی، محمدعلی بنی‌اسدی، اسماعیل عباسی، بزرگمهر حسین‌پور و زهرا اطهری داوری می‌کنند."

توکل افزود: "آثار داخلی جشنواره هنری با موضوع مصرف بهینه آب در چهار گروه سنی پیش‌دبستانی، دبستان، راهنمایی و دبیرستان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و به برگزیدگان جشنواره از رتبه اول تا سوم هدیه نفیس و لوح تقدیر اهدا می‌شود. آثار منتخب نیز مورد تقدیر قرار خواهد گرفت."

آلمان، انگلستان، ژاپن، فرانسه، ارمنستان، صربستان، یمن، قبرس، آذربایجان، ایتالیا، کره جنوبی، مکزیک، لیبی، سریلانکا، ترکیه، فیلیپین، کویت، بلغارستان، بوسنی، تاجیکستان، اندونزی، هندوستان، پاکستان، مالزی، بنگلادش، لبنان و ... از جمله کشورهای حاضر در جشنواره هنری آب هستند که دوم تا پنجم اردیبهشت 87 در کانون پرورش فکری کودکان برگزار می‌شود.