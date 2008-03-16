ضریب نفوذ بیمه در کشور بیش از دو برابر افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سهامیان مقدم امروز در یک نشست خبری اقدامات این شرکت در سال 86 را تشریح کرد و گفت: امسال دو اتفاق مهم برای صنعت بیمه کشور یعنی دستور مقام معظم رهبری برای واگذاری شرکتهای بیمه دولتی غیر از بیمه ایران و تحول صنعت بیمه براساس دستور رئیس جمهور رخ داد.

مدیرعامل بیمه ایران خصوصی سازی شرکتهای بیمه دولتی و افزایش این شرکتها را باعث افزایش رقابت پذیری و خدمات رسانی صنعت بیمه به مردم دانست و تصریح کرد: اگر صنعت بیمه را به عنوان قوه محرکه اقتصاد کشور تلقی کنیم، حافظ این قوه صنعت بیمه است.

وی با بیان اینکه سرمایه دار مرزی جز امنیت که در صنعت بیمه است، نمی شناسد، فروش بیمه نامه به صورت الکترونیکی و پرداخت خسارت اتومبیل در محل در سراسر کشور را از جمله بیمه نامه ها و برنامه های مهم این شرکت در سالجاری عنوان کرد.

سهامیان مقدم با بیان اینکه این شرکت به 10 دستور رئیس جمهور برای تحول صنعت بیمه جامه عمل پوشانده است، گفت: رقابت براساس مشتری مداری و سرعت و تسهیل در ارائه خدمات بیمه از جمله این فرامین و اقدامات بوده است.

وی فروش بیمه نامه های خرد را از دیگر دستورات رئیس جمهور و اقدامات انجام شده در این شرکت ذکر کرد و اظهارداشت: ضریب نفوذ بیمه در کشور 1.5 درصد است، این در حالی است که این ضریب در کشورهای همجوار ایران غیر از عراق و افغانستان به 4.5 درصد می رسد که با فروش بیمه نامه های خرد می توان این ضریب را افزایش داد.

وی از انعقاد قرارداد با بخش اصناف کشور برای پوششهای خاص بیمه ای آنها نظیر بیمه عمر، تکمیل درمان، آتش سوزی و غیره خبرداد و گفت: 3 طرح ویژه در بخش بیمه عمر نیز در سال 87 اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل بیمه ایران از صدور بیمه نامه طلاق برای صیانت از خانم ها و بیمه مهریه خبرداد و گفت: دفاتر پستی روستاها نیز نیازهای پوششهای بیمه ای را از طریق سایت به شرکت بیمه ایران منتقل می کنند.

وی از انعقاد قرارداد با سازمان انتقال خون برای پرداخت خسارت و دیه خبرداد و گفت: با این قرارداد به افرادی که تزریق خون توسط این سازمان برای آنها مشکلاتی را ایجاد کرده است، خسارت پرداخت می شود.

سهامیان مقدم از زیان ده بودن بیمه نامه شخص ثالث برای این شرکت خبرداد و تصریح کرد: بیش از 60 درصد بازار بیمه اتومبیل از آن این شرکت است.

وی از رشد 20 درصدی صدور بیمه نامه در سال 86 نسبت به سال 85 در این شرکت خبرداد و اظهارداشت: ارزش بیمه نامه های صادر شده در این شرکت در سالجاری بالغ بر 15 هزار میلیارد ریال است و 50 درصد بازار بیمه کشور از آن بیمه ایران است.

مدیرعامل بیمه ایران خاطرنشان کرد: اگر 10 دستور رئیس جمهور برای تحول صنعت بیمه کشور اجرا شود، در سال 87 ضریب نفوذ صنعت بیمه بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت.

وی افزود: در حال انعقاد قرارداد با ناوگان هوایی جمهوری اسلامی و ایران ایرتور هستیم و صدور بیمه طرح نوسانات نرخ ارز و نوسانات ارزش سهام نیز توسط این شرکت پیگیری می شود.

وی تشکیل بانک بیمه ایران را یک ضرورت عنوان کرد و گفت: وجود این بانک به دلایلی همچون همراه بودن صنعت بانکی با صنعت بیمه، لینک شدن صنعت بانک با صنعت بیمه، کسب منافع بیشتر و پرداخت تسهیلات مورد نیاز بیمه ای ضروری است.