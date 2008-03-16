11 هزار کلاس درس به میهمانان نوروزی فارس اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد حسین روزی طلب بعد از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: امسال برای اولین بار آموزش و پرورش استان علاوه بر راه اندازی ستاد اسکان نوروزی ستاد تربیتی را نیز فعال کرده است.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که شیراز با برخورداری از امامزادگان و مساجد متعدد یکی از مناطق فرهنگی و اخلاقی کشور محسوب می شود میهمانان نوروزی باید رعایت برخی از مسائل اخلافی در جریان سفرهای خود را در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش فارس یادآور شد: در این راستا ستاد تربیتی کار خود را در بخش آموزش فعالین بخش ستاد نوروزی سازمان و میهمانان نوروزی آغاز خواهد کرد.

روزی طلب در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته طی دو سال اخیر در سطح سازمان آموزش و پرورش استان فارس گفت: در اوایل سال 85 مسئله 11هزار تقاضای نقل و انتقال وجود داشت که با اقدامات صورت گرفته امسال میزان نقل و انتقالات را به هفت هزار نفر کاهش داده و پیش بینی می شود این میزان برای سال آینده به پنج هزار متقاضی نیز کاهش یابد.

وی از ساماندهی بخش حق التدریس ها و استخدام به عنوان یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته طی مدت اخیر یاد و اضافه کرد: امسال حدود 730نفر پذیرش و اولویتها را نیز بر اساس شرایط بومی تعریف کردیم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان فارس همچنین اظهار داشت: طی مدت اخیر شاهد فعالیت های برخی از فرق و مذاهب غیر رسمی و مخالف دین بودیم که این سازمان طی هماهنگی با حوزه علمیه قم پذیرای شماری از طلاب برای رفع شبهات دانش آموزان بود.

روزی طلب ادامه داد: در راستای این اقدام با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی استان طرح مسجد و مدرسه را نیز اجرا کردیم که مورد استقبال دانش آموزان نیز قرار گرفت.

وی با اشاره به ادغام یک هزار و 800 کلاس درس با جمعیت کمتر از نرم استاندارد گفت: با این اقدام توانستیم شماری از معلمان را آزاد کرده و به مناطق کمبود دار منتقل کنیم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان فارس تصریح کرد: در سال جاری به رغم کسری اعتبار 100 میلیارد تومانی این سازمان حقوق 80 درصد از معلمان مشمول افزایش پلکانی شد و بدین ترتیب حقوق این دسته از معلمان استان بین 80 تا 120 هزار تومان افزایش یافت.

روزی طلب ادامه داد: این سازمان تمام پرداخت های عمومی خود را تا آذر ماه انجام داده و مطالبات کارکنان خود را پرداخت کرد.

درادامه جلسه رئیس تعاون آموزش و پرورش استان فارس با تشریح اقدامات پیش بینی شده برای اسکان مسافران نوروزی گفت: برای مدارس حدود هفت هزار تخته فرش و 300 دوش حمام تدارک دیده شده است.

صدرالله جعفری افزود: برای اسکان میهمانان باید مراجعین کارت شناسایی مبنی بر فرهنگی بودن و شناسنامه همراهان خود را به همراه داشته باشند.

وی با بیان اینکه طی این مدت درمانگاه فرهنگیان خدمات خود را ارائه می دهد گفت: آموزش و پرورش استان برای نوروز چهار ستاد را پیش بینی کرده که اطلاعات چهار ستاد مذکور برای خدمات رسانی به مسافران نوروزی بدین شرح است:

1- ستاد ناحیه یک واقع در بولوار امیر کبیر - خیابان کاج - هنرستان دارالفنون با شماره 8420300،8420303

2- ستاد ناحیه دو واقع در بولوار چمران خیابان نیایش - آموزشگاه ریحانه با شماره تلفن 6362222

3- ستاد ناحیه سه واقع در بولوار سیبویه مرکز پیش دانشگاهی سید احمد خمینی (ره) با شماره تلفن 7360037 و 7360036

4- ستاد ناحیه چهار واقع در بولوار نصر دبیرستان میرزای شیرازی با شماره تلفن 7307947