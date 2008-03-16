۲۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۱۹

تسهیلات نوروزی؛

11 هزار کلاس درس به میهمانان نوروزی فارس اختصاص یافت

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش فارس از اختصاص 11هزار کلاس درس به مسافران نوروزی در سطح استان فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد حسین روزی طلب بعد از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: امسال برای اولین بار آموزش و پرورش استان علاوه بر راه اندازی ستاد اسکان نوروزی ستاد تربیتی را نیز فعال کرده است.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که شیراز با برخورداری از امامزادگان و مساجد متعدد یکی از مناطق فرهنگی و اخلاقی کشور محسوب می شود میهمانان نوروزی باید رعایت برخی از مسائل اخلافی در جریان سفرهای خود را در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش فارس یادآور شد: در این راستا ستاد تربیتی کار خود را در بخش آموزش فعالین بخش ستاد نوروزی سازمان و میهمانان نوروزی آغاز خواهد کرد.

روزی طلب در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته طی دو سال اخیر در سطح سازمان آموزش و پرورش استان فارس گفت: در اوایل سال 85 مسئله 11هزار تقاضای نقل و انتقال وجود داشت که با اقدامات صورت گرفته امسال میزان نقل و انتقالات را به هفت هزار نفر کاهش داده و پیش بینی می شود این میزان برای سال آینده به پنج هزار متقاضی نیز کاهش یابد.

وی از ساماندهی بخش حق التدریس ها و استخدام به عنوان یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته طی مدت اخیر یاد و اضافه کرد: امسال حدود 730نفر پذیرش و اولویتها را نیز بر اساس شرایط بومی تعریف کردیم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان فارس همچنین اظهار داشت: طی مدت اخیر شاهد فعالیت های برخی از فرق و مذاهب غیر رسمی و مخالف دین بودیم که این سازمان طی هماهنگی با حوزه علمیه قم پذیرای شماری از طلاب برای رفع شبهات دانش آموزان بود.

روزی طلب ادامه داد: در راستای این اقدام با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی استان طرح مسجد و مدرسه را نیز اجرا کردیم که مورد استقبال دانش آموزان نیز قرار گرفت.

وی با اشاره به ادغام یک هزار و 800 کلاس درس با جمعیت کمتر از نرم استاندارد گفت: با این اقدام توانستیم شماری از معلمان را آزاد کرده و به مناطق کمبود دار منتقل کنیم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان فارس تصریح کرد: در سال جاری به رغم کسری اعتبار 100 میلیارد تومانی این سازمان حقوق 80 درصد از معلمان مشمول افزایش پلکانی شد و بدین ترتیب حقوق این دسته از معلمان استان بین 80 تا 120 هزار تومان افزایش یافت.

روزی طلب ادامه داد: این سازمان تمام پرداخت های عمومی خود را تا آذر ماه انجام داده و مطالبات کارکنان خود را پرداخت کرد.

درادامه جلسه رئیس تعاون آموزش و پرورش استان فارس با تشریح اقدامات پیش بینی شده برای اسکان مسافران نوروزی گفت: برای مدارس حدود هفت هزار تخته فرش و 300 دوش حمام تدارک دیده شده است.

صدرالله جعفری افزود: برای اسکان میهمانان باید مراجعین کارت شناسایی مبنی بر فرهنگی بودن و شناسنامه همراهان خود را به همراه داشته باشند.

وی با بیان اینکه طی این مدت درمانگاه فرهنگیان خدمات خود را ارائه می دهد گفت: آموزش و پرورش استان برای نوروز چهار ستاد را پیش بینی کرده که اطلاعات چهار ستاد مذکور برای خدمات رسانی به مسافران نوروزی بدین شرح است:

1- ستاد ناحیه یک واقع در بولوار امیر کبیر - خیابان کاج - هنرستان دارالفنون با شماره 8420300،8420303

2- ستاد ناحیه دو واقع در بولوار چمران خیابان نیایش - آموزشگاه ریحانه با شماره تلفن 6362222

3- ستاد ناحیه سه واقع در بولوار سیبویه مرکز پیش دانشگاهی سید احمد خمینی (ره) با شماره تلفن 7360037 و 7360036

4- ستاد ناحیه چهار واقع در بولوار نصر دبیرستان میرزای شیرازی با شماره تلفن 7307947

کد مطلب 655731

