توقیف نفتکش حامل ۲ میلیون لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی انتظامی اظهار داشت: مرزبانان استان هرمزگان مستقر در بندر جاسک با اشراف و تسلط اطلاعاتی بر آب‌های انحصاری جمهوری اسلامی ایران و همچنین با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات الکترونیکی و پایش هوایی، مطلع شدند باندهای کلان قاچاق سوخت قصد دارند مقادیر قابل توجهی سوخت قاچاق را در ۲۳ مایلی رو به روی کوه مبارک با یک فروند کشتی نفتکش به نام فونیکس با پرچم کشور ثالث از مرزهای آبی کشور خارج کنند که موضوع در دستور کار عملیاتی قرار گرفت.

وی افزود: مرزبانان طی یک تعامل اطلاعاتی و عملیاتی با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، موفق شدند طی عملیاتی، کشتی نفتکش مذکور را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۲ میلیون و ۳۰ هزار و ۷۵۵ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف شد.

فرمانده مرزبانی فراجا اظهار کرد: در این خصوص ۱۷ نفر متهم و سودجوی خارجی دستگیر و پس از انتقال به بندر جاسک تحویل مراجع ذی صلاح شدند.

سردار گودرزی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی این محموله سنگین سوخت قاچاق را ۷۵۹ میلیارد ریال برآورد کردند، تأکید کرد: مرزبانان با هم افزایی با سایر نیروهای مسلح در مرزهای آبی و خشکی کشور، با رویکرد نظامی و دفاعی ضربات سنگینی بر پیکره باندهای قاچاق وارد کردند و باندهای سودجو و فرصت طلب را در این زمینه ناکام گذاشتند.