نشان دادم از انتخاب دایی ناراحت نشدم/ همه باید از تیم ملی حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی پس از حضور در تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان و پیش از ترک کمپ تیم های ملی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: ما همیشه گفته ایم که باید به تیم ملی کمک کرد و برای این تیم آرزوی موفقیت داشت. باید به نوعی این حمایت و پشتیانی خود را از تیم ملی نشان می دادیم که به همین خاطر امروز به محل کمپ تیم های ملی آمدیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر اینکه حضور او و کاشانی در محل تمرین تیم ملی حاشیه ها را از اطراف او و علی دایی دور می کند، گفت: برای من مسائلی که پس از انتخاب دایی به عنوان سرمربی تیم ملی مطرح شد به هیچ عنوان اهمیت ندارد. آنچه مهم است موفقیت تیم ملی است که باید با پشتیانی از دایی و بازیکنان تیم ملی آن را محقق سازیم.

وی تاکید کرد: همه باید از دایی و سایر مربیان تیم ملی حمایت کنیم. با نشان دادن این حمایت و پشتیانی از تیم ملی بسیاری از حاشیه ها و داستان ها از اطراف تیم ملی دور می شود. برخلاف اینکه می گویند من از انتخاب علی دایی ناراحت هستم اما بسیار از این انتخاب خوشحالم و دوست دارم از دایی حمایت کنم تا این چهره نامدار فوتبال ایران همیشه موفق باشد.

قطبی ادامه داد: زمانی که داشتیم اردوی تیم ملی را ترک می کردیم دیدیم تیم ملی فوتسال هم در حال تمرین است. با این شرایط فرصت را مغتنم شمردیم و برای تماشای کار بهترین تیم فوتسال آسیا و یکی از بهترین های دنیا به سالن رفتیم. برای من امروز یک روز خوب بود که توانستم در کنار بهترین های فوتسال و فوتبال حضور یابم.

وی با ابراز خرسندی از حضور علی دایی در تیم ملی افزود: دایی یکی از مربیان با تجربه فوتبال ماست که مراحل پیشرفت را به خوبی پشت سر گذاشته است . او پس از تجربه موفق در تیم سایپا هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت که گمان می کنم با توجه به توانایی هایش در این پست هم موفق خواهد بود.

وی ادامه داد: دایی از افتخارات و یکی از مربیان تحصیلکرده فوتبال ایران است که هر جا مربیگری کرده موفق بوده است. با توانایی های او موفقیت تیم ملی دور از دسترس نیست.

قطبی یادآور شد: پس از انتخاب دایی به عنوان سرمربی تیم ملی داستانهای زیادی درست کردند که دایی چه گفت و افشین چه گفت؟ اما من همیشه برای علی دایی آرزوی موفقیت دارم و از صمیم قلب خواهان پیروزی تیم او هستم. امروز هم نشان دادم همیشه حامی تیم ملی و علی دایی خواهم بود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص برنامه های آماده سازی این تیم در تعطیلات نوروز گفت: با توجه به کسر شش امتیاز از پرسپولیس اختلاف در صدر جدول کمتر شده و رقابت برای قهرمانی جدی تر از قبل دنبال می شود. با این وجود باید بیشتر از قبل تلاش کنیم. به همین خاطر تعطیلات ما در عید نوروز پس از دو روز استراحت آغاز می شود.

قطبی در جمع بازیکنان تیم ملی فوتسال گفت: افتخار می کنم در جمع شما که بهترین های فوتسال آسیا هستید حضور یافته ام. شمایی که از هم اکنون برای بهترین شدن در جهان استارت زدید.