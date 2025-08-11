  1. استانها
لودر ۱۰۰ میلیاردی در فلاورجان توقیف شد

اصفهان_ جانشین فرمانده انتظامی استان از توقیف یک دستگاه لودر قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در عملیات مأموران انتظامی شهرستان فلاورجان خبرداد.

سردار محمد رضا هاشمی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان فلاورجان در راستای اجرای طرح کنترل و سرکشی از واحدهای صنفی با هدف مقابله با قاچاق کالا و ارز، به یک دستگاه لودر که در یک واحد تعمیر ماشین آلات راهسازی بود مشکوک و برای بررسی وارد عمل شدند.

وی در ادامه افزود: مأموران انتظامی در بررسی‌های صورت گرفته دریافتند لودر مذکور قاچاق و فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی است که با دستور قضائی نسبت به توقیف آن اقدام کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به این که ارزش لودر مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

