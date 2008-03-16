به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه در گزارش خود در این باره می نویسد:"آدولف آیشمن مردی که تصور می شد معمار کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم (هولوکاست) بوده است جان صدها نفر از آنان را نجات داده است".

بنابراین گزارش آیشمن مردی که صهیونستها او را در سال 1962 از آرژانتین ربودند و در سرزمین های اشغالی به اتهام هولوکاست و کشتار یهودیان اعدام کردند، جان 800 یهودی را طی جنگ جهانی دوم نجات داده است.

به نوشته این روزنامه، آیشمن در بیمارستانی در پایتخت آلمان صدها یهودی را حفظ کرده بود تا اینکه این افراد پس از آزادی آلمان و سقوط نازیسم پیدا شدند.

این گزارش می گوید: زمانی سربازان شوروی یهودیان بازمانده را پس از جستجوی خانه به خانه در بیمارستانی در برلین پیدا کردند و زمانی که از آنها پرسیدند شما چگونه زنده ماندید، روشن شد که این گروه با نازیها همکاری می کرده و یا برای آنها جاسوسی می کردند.

به گزارش این روزنامه بسیاری از این یهودیان از حمایت مقام های ارشد نازی بهره مند شده بودند.

همچنین در این گزارش گفته شده است که کارکنانی یهودی در این بیمارستان وجود داشتند که آیشمن اصرار داشته است تا آنها به کار خود طی جنگ در آنجا ادامه دهند.

به گفته این گزارش؛ نازیها به بیمارستانی که در سال 1914 تاسیس شده بود، اجازه دادند تا تحت مدیریت یک دکتر یهودی به ناتم "والتر لوستیگ" و تحت نظارت یک افسر گشتاپو که ظاهراً مستقیماً از آیشمن دستور می گرفت، اداره شود.