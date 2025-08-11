۴۸ کیلو تریاک در لنجان کشف شد

سرهنگ اسماعیل پریشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی در تداوم اجرای طرحهای مقابلهای با توزیع کنندگان مواد افیونی، در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان تریلی حامل مواد مخدر را شناسایی میکنند.
وی افزود: مأموران در یک عملیات کاملاً منسجم پلیسی این تریلی را متوقف و در بررسی دقیق موفق شدند محموله ۴۸ کیلو و ۸۹۲ گرمی تریاک را کشف کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان لنجان در پایان خاطر نشان کرد: در این عملیات، یک سوداگر مرگ نیز دستگیر که با تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل شد.
