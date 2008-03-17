ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان تهران آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، دکتر محمد بهرام زاده با اشاره به وجود ظرفیت بسیار زیاد استان در پذیرایی از مهمانان نوروزی افزود : ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان تهران همچون سال گذشته با هدف ساماندهی و آسایش مسافران نوروزی و در جهت خدمات رسانی بهتر به مردم تشکیل شده است.

به گفته وی چهار کمیته اسکان، نظارت و بازرسی، آمار، تحقیقات و اطلاع رسانی بخش های مختلف ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان تهران هستند که با هماهنگی بین دستگاههای ذیربط در خدمت مسافران نوروزی خواهند بود.

بهرام زاده از تعامل مناسب و خوب مراکز اقامتی و واحدهای پذیرایی با سازمان خبر داد.

به گفته رئیس ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان تهران امکانات گردشگری استان تهران 5450 اتاق و 10500 تخت در قالب 82 هتل، 10 هتل آپارتمان، 114 مهمانپذیر و 146 واحد بین راهی است.