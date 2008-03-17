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۲۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۳۴

ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان تهران آغاز به کار کرد

رئیس ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان تهران در جلسه ای که برای هماهنگی بین دستگاههای مرتبط با سفرهای نوروزی برگزار شد از شروع به کار این ستاد با آمادگی و هماهنگی کامل بین دستگاههای ذیربط خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، دکتر محمد بهرام زاده با اشاره به وجود ظرفیت بسیار زیاد استان در پذیرایی از مهمانان نوروزی افزود : ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان تهران همچون سال گذشته با هدف ساماندهی و آسایش مسافران نوروزی و در جهت خدمات رسانی بهتر به مردم تشکیل شده است.

به گفته وی چهار کمیته اسکان، نظارت و بازرسی، آمار، تحقیقات و اطلاع رسانی بخش های مختلف ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان تهران هستند که با هماهنگی بین دستگاههای ذیربط در خدمت مسافران نوروزی خواهند بود.

بهرام زاده از تعامل مناسب و خوب مراکز اقامتی و واحدهای پذیرایی با سازمان خبر داد.

به گفته رئیس ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان تهران امکانات گردشگری استان تهران 5450 اتاق و 10500  تخت در قالب 82 هتل، 10 هتل آپارتمان، 114 مهمانپذیر و 146 واحد بین راهی است.

کد مطلب 655761

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