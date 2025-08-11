نمایشگاه قاب شیدایی در مرز باشماق برپا شد

اسعد فرهادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رسالت فرهنگی و هنری این نهاد اظهار کرد: حوزه هنری با همکاری عکاسان و داوران مطرح استان، چندین سال است که سوگواره قاب شیدایی را با محوریت مراسم سنتی گلگیران بیجار برگزار می‌کند.

وی افزود: هفتمین دوره این سوگواره سال گذشته برگزار شد و از میان آثار ارسالی در بخش‌های تخصصی و موبایل، ۴۲ اثر به عنوان برترین‌ها انتخاب شدند و این آثار پیش از این در قالب نمایشگاهی در بیجار و در سینما بهمن سنندج در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفتند.

فرهادی با بیان اینکه نمایشگاه قاب شیدایی از ۱۸ مردادماه در پایانه مرزی باشماق برپا شده است، تصریح کرد: خوشبختانه طی چند دوره، این نمایشگاه به عنوان یکی از برنامه‌های ورودی در مرز است که مورد استقبال عاشقان امام حسین (ع) و زوار اربعین قرار گرفته است.

وی گفت: این ۴۲ اثر، منتخبی از آثار برتر عاشورای بیجار هستند که در این مکان به نمایش درآمده است.

رئیس حوزه هنری کردستان همچنین از همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی برای برپایی غرفه‌های مشترک در مرز باشماق خبر داد و گفت: سال گذشته با حضور هنرمندان عکاس، گرافیست و فیلم‌ساز، یک روز در مرز حضور یافتیم و به تولید اثر پرداختیم و امسال نیز برنامه‌ریزی شده تا با حضور هنرمندان، یک روز را در خدمت مسافران و مهمانان اربعین باشیم و آثاری ارزنده تولید و در آینده به نمایش بگذاریم.