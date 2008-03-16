  1. استانها
  2. تهران
۲۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۳۵

بهترین دعای تحویل سال کودکان جمع آوری می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: دبیرخانه جشنواره بین المللی "دستهای کوچک دعا " در تبریز، دعای کودکان در هنگام تحویل سال را تا 15 فروردین سال آتی جمع آوری می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که به کوشش حوزه هنری استان آذربایجان شرقی برگزارمی شود، دعاهای کودکان زیر 12 سال در هنگام تحویل سال، داوری و به بهترین آنها جوایزی اهدا می شود.

کودکان برای شرکت در این جشنواره می توانند دعای خود را به دبیرخانه جشنواره " دست های کوچک دعا " واقع در تبریز، خیابان امام خمینی(ره ) طبقه فوقانی سینما قدس، حوزه هنری استان آذربایجان شرقی ارسال کنند.

دوره های قبلی این جشنواره در سطح استان و کشور برگزارشده بود اما با استقبال کشورهای همسایه و حضور آنها در دومین دوره باعث شد فراخوان این دوره قبل از شروع سال میلادی و در گستره بین المللی منتشرشود.

کد مطلب 655787

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها