بهترین دعای تحویل سال کودکان جمع آوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که به کوشش حوزه هنری استان آذربایجان شرقی برگزارمی شود، دعاهای کودکان زیر 12 سال در هنگام تحویل سال، داوری و به بهترین آنها جوایزی اهدا می شود.

کودکان برای شرکت در این جشنواره می توانند دعای خود را به دبیرخانه جشنواره " دست های کوچک دعا " واقع در تبریز، خیابان امام خمینی(ره ) طبقه فوقانی سینما قدس، حوزه هنری استان آذربایجان شرقی ارسال کنند.

دوره های قبلی این جشنواره در سطح استان و کشور برگزارشده بود اما با استقبال کشورهای همسایه و حضور آنها در دومین دوره باعث شد فراخوان این دوره قبل از شروع سال میلادی و در گستره بین المللی منتشرشود.