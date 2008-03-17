عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با مهر: مهمترین اقدام امسال تدوین منشور وحدت اسلامی است

آیت الله سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نفس نامگذاری این سال به عنوان سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی گامی مبارک در جهت تحقق این آرمان بود.

وی افزود: سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی این برکت را داشت که جامعه و مسلمانان جهان بیش از گذشته بر اهمیت این دو عنصر در زندگی سیاسی واقف شدند. سمینارها و نشستهای متعدد و مبارکی در راستای سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی برگزار و ابعاد مختلف این موضوع تبیین شد.

آیت الله خاتمی با اشاره به امضای منشور وحدت اسلامی گفت: گام پایانی سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی تدوین میثاق وحدت اسلامی بود که هم اکنون تدوین شده و در حال انجام کارهای اجرایی و نهایی است.

عضو هیئت رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: اعتقاد دارم این نامگذاری کاربرد شایسته خود را یافت، گرچه پرواضح است که عرصه فعالیت در این زمینه هنوز هم گسترده است.

وی تصریح کرد: همانگونه که سال پیامبر اعظم محدود به آن سال نبود و سال افتخار و عزت حسینی و سال امام نیز به یکسال محدود نشد، سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نیز محدود به سال 1386 نخواهد بود و باید پیوسته بر اهمیت این دو عنصر واقف بوده و سعی کنیم این دو عنصر را در عرصه فرهنگ و رفتار خود مورد توجه قرار دهیم.

