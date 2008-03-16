حمایت بان کی مون از گفتگوهای شش جانبه در خصوص کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، بان کی مون در گفتگو با اینترفکس گفت: من از پیشرفت هایی که در زمینه برنامه هسته ای کره شمالی و خلع سلاح این کشور در قالب گفتگوهای شش جانبه به وجود آمده، بسیار دلگرم شدم.

دبیر کل سازمان ملل گفت: گفتگوهای شش جانبه نتایج مثبت قابل ملاحظه ای را ببار آورده است.

مون گفت: من این امید دارم که گفتگوهای شش جانبه بتواند به حل مسائل مهم در رابطه با کره شمالی کمک کرده و برای این کشور تماس های زیادی را با جامعه گسترده جهانی فراهم خواهد آورد.

گفتی است که آمریکا، روسیه، چین، ژاپن، کره جنوبی، کره شمالی، کشورهایی هستند که سالهاست در قالب گروه شش با همدیگر برای خلع سلاح کره شمالی گفتگو می کنند.

گرچه کره شمالی موافقت خود را با خلع سلاح و برچیدن برنامه های هسته ای خود در قبال دریافت کمک هایی از سوی آمریکا اعلام کرده، اما تاکنون نتیجه نهایی از این گفتگوهای حاصل نشده است.

امروز در همین ارتباط ژاپن اعلام کرد که تحریم های کره شمالی که در پی آزمایش هسته ای سال گذشته این کشور وضع کرده تمدید می نماید.