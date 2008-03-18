علی اکبر صادقی پایین کولایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شعب بانکهای دولتی مجهز به خودپرداز به صورت تمام وقت در ایام تعطیلات نوروزی آماده خدمات دهی به مسافران و شهروندان استان خراسان شمالی است.

وی اظهار داشت: هر شعب بانک دولتی برای برطرف کردن مشکلات فنی احتمالی در شعب دارای عابر بانک یک نیروی فنی تمام وقت را در این مدت به کار گرفتند.

مدیرعامل بانک صادرات استان خراسان شمالی گفت: همچنین در تمام روزهای تعطیل نوروزی شعب مرکزی بانکهای دولتی در مراکز شهرستانهای استان خراسان شمالی به صورت کشیک خدمات بانکی به مشتریان ارائه می دهند.

صادقی افزود: با برنامه ریزی انجام شده مشکلی برای تامین نیاز پولی مسافران و ساکنان استان خراسان شمالی در تعطیلات نوروزی وجود نخواهد داشت.