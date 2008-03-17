فشارهای جدید بر براون در آستانه پنجمین سال حمله به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا،"گوردون براون" در حالی با این فشارهای جدید روبرو شده که محافظه کاران می گویند باید تحقیقاتی از سوی هیئت مشاوران سلطنتی درباره "ریشه ها و اجرای" این جنگ انجام شود و لیبرال دموکراتها نیز خواستار عقب نشینی" کامل و زودهنگام "نیروهای خود از عراق شده اند.

محافظه کاران انجام یک تحقیقات کامل و جامع را درخواست کرده اند."ویلیام هاگ" وزیر امورخارجه در دولت در سایه انگلیس شب گذشته گفت که سالگرد این جنگ زمان مناسبی برای انجام یک تحقیقات کامل است.

"نیک کلگ" رهبر لیبرال دموکراتها هم شب گذشته اعلام کرد که این جنگ بزرگترین شکست استراتژیک سیاست خارجی انگلیس طی دهه های گذشته بوده است. وی همچنین خواستار عقب نشینی نظامیان انگلیسی از عراق شد.

این دو مقام انگلیسی در یکی از برنامه های شبکه بی بی سی به اظهار نظر می پرداختند و این در حالی بود که هاگ گفت : درباره آینده حضور انگلیس در عراق به شفافیت نیاز است.

از سوی دیگر، در آستانه پنجمین سالگرد تجاوز آمریکا و هم پیمانانش به عراق که به کشته و زخمی شدن صدها هزار نفر و ویرانی این کشور منجر شد؛ مردم کشورهای مختلف اروپا با برپایی تظاهرات ضمن محکوم کردن این اقدام، خواستار پایان اشغالگری در عراق، افغانستان و فلسطین شدند.

نیروهای چند ملیتی به رهبری آمریکا در روز 19 مارس سال 2003 میلادی به بهانه وجود سلاحهای کشتار جمعی در عراق به این کشور حمله کردند و رژیم دیکتاتوری صدام را سرنگون کردند.