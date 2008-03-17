سومین سفر چنی به عراق در پنجمین سالگرد اشغالگری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"دیک چنی" پس از ورود به فرودگاه بین المللی بغداد، برای گفتگو با مقامهای عراقی و مقامهای دیپلماتیک و نظامی آمریکا از طریق بالگرد راهی منطقه الخضراء شد.

این سومین سفر چنی به عراق به شمار می رود. این در حالی است که 160 هزار نظامی آمریکایی در عراق مستقر هستند و سطح تلفات نظامیان آمریکایی نیز به چهار هزار نفر نزدیک می شود.

مقامهای همراه چنی به دلایل امنیتی جزئیات چندانی را درباره برنامه سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا ارئه ندادند، اما گفتند که احتمالا وی به نقاط مختلف عراق خواهد رفت و با نظامیان آمریکایی سخن خواهد گفت.

به گفته آنها، وی همچنین با "نوری المالکی" نخست وزیر عراق،"رایان کروکر" سفیر آمریکا در عراق و ژنرال "دیوید پتریوس" فرماده نظامیان آمریکایی در این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.

قرار است کروکر و پتریوس ماه آینده میلادی به واشنگتن رفته و گزارشی را درباره وضعیت عراق به کنگره آمریکا ارائه دهند.