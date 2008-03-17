به گزارش خبرگزاری مهر، در این لوح قدردانی آمده است : تهیه تمبر بین المللی یادبود رزمنده دلاور صحنه های رزم با اشغالگران قدس شریف اسطوره مقاومت سردار سرفرازاسلام عزیز شهید عماد مغنیه، اقدامی شایسته و در خور تشکر و قدردانی است.

در ادامه آمده است : بدون شک ارواح متعالی شهدای حزب الله قهرمان ناظر و شاهد همت والای مسئولان محترم آن وزارت در نشر و گسترش فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی مدافعان راستین لبنان و فلسطین در برابر ددمنشی ها و تجاوزکاری های مزدوران رژیم جعلی اسرائیل و حامیان آمریکایی آنها خواهند بود.

معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستادکل نیروهای مسلح تصریح کرده است : رونمایی از تمبر یادبود شهید عماد مغنیه همچنین گویای استمرارحیات طیبه و رویش مستمر این شهید والامقام سنگرهای دفاعی اسلامی است دیر نیست آن هنگام که فرزندان و برادران معنوی حاج رضوان با صبر و استقامت طومار صهیونیستها را در هم پیچند و پرچم نصر و پیروزی را بر افراشته سازند.