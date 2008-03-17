معاون دفتر امور زیر بنایی وزارت ارتباطات در گفتگو با مهر خبر داد: تدوین کامل طرح شبکه علمی در سال 87 / افزایش امنیت فناوری اطلاعات در سال87

بهنام ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح برنامه های انجام شده در سال 86 شورای عالی فناوری اطلاعات کشور پرداخت و گفت: در خصوص برنامه های کلان و طرحهای اجرایی امسال مهمترین کار انجام شده تدوین سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور بود که به پایان رسید.

اجرای شبکه عملیاتی نظام جامع فناری اطلاعات کشور در سال 87

وی گفت : نظام جامع فناوری اطلاعات کشور شامل دو سند راهبردی و عملیاتی است که تدوین سند راهبردی در سال 86 به پایان رسید و کارهای اجرایی سند برنامه های عملیاتی هم در سال 87 انجام خواهد شد.

ولی زاده خاطرنشان کرد: با اجرای این دو سند تکلیف فناوری اطلاعات و چگونگی انجام کارها و برنامه ریزیها در این حوزه مشخص خواهد شد. اینکه هر کسی در کدام قسمت باید فعالیت کند و متولی هر بخش چه کسی است نیز مشخص خواهد شد.

تدوین کامل طرح شبکه علمی کشور در سال 86

وی در ادامه به تدوین طرح شبکه علمی کشور در سال 86 اشاره کرد و گفت: در این طرح نقاط علمی کشور مانند دانشگاهها و سازمانهای پژوهشی و تحقیقاتی مشخص شدند.

معاون دفتر امور زیر بنایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: شبکه علمی کشور یک شبکه مستقل بوده که بین دانشگاهها و سازمانهای پژوهشی و تحقیقاتی ارتباط مثمرثمر ایجاد خواهد کرد. همچنین فاز تهران هم از مرداد ماه 86 آغاز شده است.

تدوین نظام فنی و اجرایی فناوری اطلاعات کشور

وی اضافه کرد: از دیگر کارهای انجام شده دفتر امور زیر بنایی تدوین نظام فنی و اجرایی فناوری اطلاعات کشور است که در بهمن ماه انجام آن آغاز شده و در حال حاضر برنامه های برون سپاری آن در دست بررسی قرار دارد.

ولی زاده خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه چهارم توسعه کشور تدوین نظام فنی و اجرایی IT در جهت رشد و گسترش این حوزه بسیار مهم و حیاتی است.

وی در ادامه به کاربردهای نظام فنی و اجرایی IT اشاره کرد و اظهار داشت: این نظام نوع روابط فعالان عرصه فناوری اطلاعات را با یکدیگر اعم از کارفرما ، پیمانکار، ناظر و مشاور و نوع قراردادها و چگونگی تنظیم آن ها و نوع روابط بین مسئولان را هم تعیین می کند.

ولی زاده همچنین به بحث برنامه های انجام شده این سازمان در حوزه قانونگذاری در سال 86 اشاره کرد و گفت: در بحث قانونگذاری پیش نویس لایحه قانونی تشکیل سازمان نظام مهندسی IT تدوین شد که جهت بررسی به هیئت دولت ارسال شده که پیش بینی می شود در سال 87 این لایحه به تصویب برسد.

تدوین آیین نامه اجرای یک بند قانون برنامه چهارم توسعه

وی اظهار داشت: در سال جاری پیش نویس آیین نامه اجرایی بند "ط" ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه تنظیم شد که این آیین نامه جهت تصویب به هیات دولت ارائه شده است.

معاون دفتر امور زیر بنایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: بند "ط" ماده 104 به کسانی که تمایل به انجام کارهای فرهنگی در حوزه دیجیتال هستند، اشاره می کند که ما در پیش نویس این آیین نامه خواهان حمایت این افراد هستیم. البته لازم به ذکر است که این آیین نامه با همکاری وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و سازمان صدا و سیما نوشته شده است.

وی اضافه کرد: پیش نویس آیین نامه ارائه خدماتSMS و MMS هم توسط دفتر امور زیر بنایی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور در این سال نوشته شد که بعد از بررسی دکتر سلیمانی وزیر ارتباطات جهت تصیم گیری به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی فرستاده شده است.

ولی زاده تاکید کرد: این آیین نامه حدود و حریم مشترکان و تقاضاهای آنها در زمینه ارائه خدمات پیام کوتاه و MMS را مشخص می کند. به عبارتی برای مثال اگر یک کاربر تمایل به دریافت برخی از پیامکها نداشته باشد و یا اینکه خواهان شکایت از یک ارسال کنندهSMS و MMS باشد به کمک این آیین نامه سریعتر به مقصود خود خواهند رسید.

تدوین آیین نامه تاسیس و بهره برداری دیتا سنترها

وی در ادامه به دیگر کارهای این سازمان در سال 86 اشاره کرد و گفت: در سال جاری آیین نامه جدید تاسیس و بهره برداری IDC ها ( دیتا سنترها) در جهت گسترش و توسعه این حوزه انجام شد که در حال حاضر به منظور بررسی بیشتر به سمع و نظر وزیر ارتباطات رسیده است.

تدوین پیش نویس لایحه SPAM و پیامهای ناخواسته و لایحه جرایم رایانه ای

معاون دفتر امور زیر بنایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: ما همچنین بررسی پیش نویس لایحه SPAM و پیامهای ناخواسته و لایحه جرایم رایانه ای را انجام داده ایم که اجرای این کارها با همکاری معاونت حقوقی وزارت دادگستری کشور بوده است.

وی در ادامه اضافه کرد: در حوزه استاندارد کالاهای IT ، پیشنهاد اجرای روابط فنی برای 29 قلم کالای فناوری ارائه شده است. همچنین پیشنهاد استاندارد اجباری 26 قلم کالای این حوزه به سازمان استاندارد ارائه شده است. همچنین طبق تعامل ما با سازمان استاندارد کشور پیشنهاد شده که به جای نوشتن پیش نویس استاندارد حوزهIT کشور، استانداردهای بین المللی فناوری اطلاعات را به عنوان استاندارد ملی قرار دهیم و از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کنیم.

افزایش امنیت در حوزه فناوری اطلاعات در سال 87

ولی زاده در سخنان خود به برنامه این سازمان در سال 87 اشاره کرد و اظهار داشت: در سال 87 تدوین دستور العملها و استاندارد ISMS را خواهیم داشت که این دستور العملها شامل استاندارد امنیتی در حوزه IT می شود که با بومی سازی این دستور العملها می توانیم امنیت حوزه را تضمین کنیم.

وی اضافه کرد: ما در سال 87 برنامه ریزیهایی خواهیم داشت در زمینه آموزش امنیت IT برای مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی که در بهار 87 هم اجرای آن آغاز خواهد شد.