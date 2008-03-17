تولید داروی گیاهی زخم پای دیابتی در کشور و استحکام گامهای دیابتیها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی - رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 19 خردادماه سال 86 در گفتگو با مهر از تحقیقات محققان مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران برای تولید یک دارو با منشاء گیاهی که در درمان دیابت نقش دارد، خبر داده بود و این خبر آغازی بر تولید داروی آنژی پارس بود.

همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال 86، داروی گیاهی ایرانی با عنوان "آنژی پارس" که در درمان زخم پای دیابتی نقش مهمی دارد، رونمایی و به جامعه پزشکی دنیا معرفی شد.

دکتر باقری لنکرانی - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمان رونمایی این دارو، با ابراز خرسندی از تولید داروی "آنژی پارس" برای درمان زخم پای دیابتی، این دارو را کاملا ایرانی توصیف کرد و گفت: همزمان با تولید این محصول نتیجه تحقیقات آن به صورت مقاله علمی در مجله دارو که در ISI نمایه است منتشر شده و تمام مراحل کار مستندات و مطالعات پایه و بالینی و گزارش اثر بخشی دارو در این مقالات آورده شده است.

لنکرانی یاد آور شد: این دارو در سه ماهه اول سال 87 به بازار دارویی کشور وارد می شود و امیدواریم به زودی در بازار جهانی نیز ارائه شود.

وزیر بهداشت افزود: : اساس داروی آنژی پارس گیاهی است و از گیاهان دارویی که در فرهنگ ما نیز مورد استفاده قرار می گیرند با یک باز ترکیب دوباره تولید شده است. تحقیقات اولیه نشان داده که این دارو در مورد سایر زخم ها نیز می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

وی اظهار داشت: این دارو برای نخستین بار در جهان در بازار دارویی دنیا عرضه می شود و برای بیماری دیابت که یکی از بیماری های مهم دنیا و شیوع آن گسترش پیدا کرده است، به طور ویژه کاربرد دارد.

وزیر بهداشت گفت: بیماری دیابت به دلیل تغییر عادات غذایی در جوامع امروزی شیوع بالایی دارد و تا سال 2000 حدود 177 میلیون بیماری دیابتی در جهان وجود داشتند که با توجه به رشدی که این بیماری در میان مردم دنیا داشته است پیش بینی می شود تا سال 2025 حدود 330 میلیون نفر دیابتی در جهان باشند. کشور ما نیز از بحران رو به افزایش دیابت دور نبوده است و یکی از سرفصل های کاری وزارت بهداشت بهبود عادات غذایی و توسعه ورزش به منظور پیشگیری از دیابت است.

وی از قطع پا به عنوان یکی از مهمترین عوارض دیابت نام برد و گفت: سالانه 10 هزار نفر دیابتی دچار قطع عضو و 75 هزار نفر دیابتی نیز دچار زخم می شوند و تعداد زیادی از دیابتی ها نیز در معرض ابتلا به زخم هستند که این رقم در دنیا سالانه یک میلیون نفر قطع عضو در دنیا است.

لنکرانی خاطرنشان کرد: زمانی که فرد دیابتی دچار عارضه می شود در صورت زخم پیشرفته درمان قطعی برای آن وجود ندارد اما 50 درصد زخمها قابل پیگیری و 80 درصد نیز قابل کنترل است و تنها 20 درصد از زخمها به هیچ نوع درمانی پاسخ نمی دهند.

وی افزود: داروی آنژی پارس توانسته است مهمترین عارضه دیابت که اشکال در عروق بسیار ریز و کوچک است را درمان کند و بر اساس تحقیقاتی که شده در رگ سازی کوچک نیز موثر است.

وزیر بهداشت همچنین از تلاش ایران برای ثبت آنژی پارس در خارج کشور خبر داد و گفت: شرکت سازنده دارو همزمان با ثبت در داخل کشور، برای ثبت در خارج از کشور نیز اقدام کرده است. شرکت تولید کننده ایرانی در حال مطالعه نحوه ورود این دارو به بازارهای جهانی است و جایگاه مناسبی نیز در این بازار خواهد یافت.

وی با اشاره به نمونه دارویی برای درمان زخم های دیابتی در دنیا، گفت: در برخی از کشورهای دنیا تعدادی از مواد پروتئینی که موجب رشد سلولی می شود، را بکار برده اند اما میزان موفقیت به اندازه داروی گیاهی ایرانی نداشته اند و ضمن اینکه آن دارو منشاء پروتئینی داشته اند.

دکتر باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز با اشاره به طی مراحل کارآزمایی این دارو گفت: داروی درمان زخم پای دیابتی در چهار مرحله به طور کامل مورد کارآزمایی قرار گرفته است و تعداد دوز دارو و میزان استفاده از آن مشخص شد.

وی افزود: این دارو در یک دوره 28 روزه با دوز 10 سی سی هیچ عارضه ای برای بیمار ایجاد نمی کند و به بهبود وی نیز کمک می کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به همکاری های میان دانشگاهی در این پروژه تحقیقاتی گفت : فاز دوم بالینی این دارو به طور همزمان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مرکز غدد تهران انجام گرفت و پس از آن در تبریز، بیمارستانی در دوبی و تهران نیز مرحله سوم تحقیقات بالینی خود را طی کرد. تنها توصیه در مورد مصرف نکردن داروی "آنژی پارس" در دوران بارداری است.

وی خاطرنشان کرد : این دارو به سه نوع خوراکی، تزریقی و موضعی قابل استفاده است و بیماران در دو گروه کنترل و شاهد مورد درمان قرار گرفتند. گروهی از بیماران که درمان های متعارف را دریافت کردند 25 درصد بهبودی برایشان حاصل شد و در مقابل برای افرادی که از این درمان با داروی "آنژی پارس" استفاده کردند حدود 64 درصد بهبودی حاصل کردند.

لاریجانی از انتشار مقالات علمی تولید داروی "آنژی پارس" به طور همزمان در ISI خبر داد و گفت: این مقالات در مجله دارو که یکی از مجلات نمایه شده دانشگاه در ISI است به چاپ رسیده است. 15درصد بیماران دیابتی دچار عوارض زخم پا می شوند و از این میان حدود 15 تا 20 درصد دچار قطع عضو می شوند.

دیابت بیماری متابولیکی است که در اثر اختلال عملکرد و ترشح انسولین ایجاد می شود و در صورت کنترل نشدن فرد دچار زخم پای دیابتی می شود که اثر چشمگیری در وضعیت سلامت فرد دارد. این بیماری 6 درصد جمعیت دنیا را تحت تأثیر قرار داده و تعداد بیماران آن تا سال 2025 به 300 میلیون نفر خواهد رسید.

زخم پا در 15 درصد بیماران دیابتی در طول عمرشان رخ می دهد. در ایران حدود 2 میلیون و 500 هزار نفر به دیابت مبتلا هستند و 15 تا 20 درصد این بیماران به دلیل ابتلا به زخم پای دیابتی به قطع عضو نیاز پیدا می کنند در حالی که 50 درصد این زخم ها قابل پیشگیری هستند.

عوارض بیماری دیابت به دو دسته عوارض عروق ریز و بزرگ تقسیم می شود. عوارض دیابت عروق ریز شامل درگیری شبکیه چشم، درگیری کلیه و درگیری اعصاب محیطی و عوارض عروق بزرگ شامل سکته قبلی، سکته مغزی و درگیری عروق محیطی خواهد بود.

زخم پای دیابتی یک عارضه هزینه بر و ناتوان کننده است. بهبود زخم پای دیابتی حتی در موارد ترمیم پذیر نیز به تدریج و طی 2 تا 5 ماه به طول می انجامد و نیاز به مراقبت ویژه دارد. بر اساس مطالعه ای که در سال 96 انجام گرفته است، هزینه مراقبت به ازای هر بیمار زخم پای دیابتی 2 هزار و 482 دلار و به ازای هر مورد قطع عضو 8 هزار و 954 دلار محاسبه شده است.

برای درمان زخم پای دیابتی روش های متداولی از جمله کنترل عفونت، دبریدمان آنزیمی و مکانیکی و جراحی، کاهش فشار وارد به پا و درمان زخم استفاده می شود تا ضمن حفظ پا از صدمه به بهبود زخم نیز کمک شود.

آنژی پارس Angipars داروی جدید و فوق العاده موثر در درمان زخم پای دیابتی است که به همت و تلاش هفت ساله محققان ایرانی ابداع شده است. این دارو در مطالعات سم شناسی مورد بررسی قرار گرفته است و هیچ نوع عارضه سمی ، تحریک موضعی و افزایش جهش های معکوس ژنی نداشته است. داروی آنژی پارس، در مطالعات حیوانی هیچگونه اثرات موتاژنیک نشان نداده و منجر به تخریب DNA نمی شود.

این دارو از نظر سمی بودن دارو بر جنین مورد بررسی قرار گرفته است و این نتیجه حاصل شده که این دارو نباید در دوران بارداری مصرف شود. با بررسی اثر دارو بر عملکرد دستگاه تولید مثل نیز این نتیجه حاصل شده که این دارو عارضه جانبی قابل توجهی نداشته است.

داروی آنژی پارس خاصیت حساسیت زایی نداشته و تحت آزمون های مختلفی جهت بررسی اثر سمیت ایمنی مطابق با توصیه های سازمان بهداشت جهانی انجام پذیرفت.

این دارو پس از اجرای مطالعات سم شناسی و تعیین مکانیسم اثر دارویی در حیوانات آزمایشگاهی و محیط سلولی در سه مرحله بر روی نمونه های انسانی مورد کارآزمایی بالینی قرار گرفت. در فاز اول محققان به این نتیجه رسیدند که داروی تجویزی با دوز 10 میلی لیتر در روز به خوبی تحمل شده و هیچ گونه عارضه جانبی به دنبال نداشت.

در فاز دوم اثربخشی دارو مورد بررسی قرار گرفت و بیماران روزانه و در مدت 28 روز دارو را دریافت کردند و میانگین سطح زخم پس از گذشت یک ماه به طور چشمگیری کاهش یافت.

در فاز سوم کارآزمایی بالینی اثرات درمانی دارو بررسی شد و نتیجه ای که بدست آمد نشان دهنده بهبود خونرسانی عروق ریز و پیشگیری از قطع عضو در گروه مداخله بود. بیماران گروه مداخله به صورت تصادفی دارو را به صورت خوراکی، موضعی و تزریقی مصرف کردند.

یافته های این تحقیقات نشان داده که 21 بیمار در سه گروه 7 نفره داروی آنژی پارس را دریافت کردند که نتایج حاکی از بهبود معنی دار اندازه و درجه زخم، ایجاد بافت، بهبود جریان خون در عروق کوچک و جلوگیری از قطع عضو بود. کاهش اندازه زخم نیز به طور قابل توجهی در این مطالعه در میان این بیماران مشاهده شد.

تولید داروی گیاهی ایرانی آنژی پارس که در درمان زخم پای دیابتی کاربرد دارد، گام دیگری از سوی محققان ایرانی است که توانسته اند با تکیه بر دانش بومی و توجه به منابع موجود در کشور، توانسته اند مرهم دیگری بر زخمهای بیماران و دردمندان کشور برجای گذارند.

داروی "آنژی پارس" ANGIPARS که برای درمان زخم پای دیابتی کاربرد دارد با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شیراز، تبریز و ایران و سازمان هلال احمر، دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.