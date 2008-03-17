برگزاری مسابقات روبوکاپ ایران در 15 فروردین/ افزایش تعداد تیمهای خارجی

دکتر حسین موسی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: سومین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران با حضور 480 تیم به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار می شود.

وی اظهار داشت: افزایش تعداد تیم های خارجی شرکت کننده در مسابقات روبوکاپ آزاد ایران از 17 تیم به 14 تیم رشد 30 درصدی حضور کشورهای خارجی را در این دوره از مسابقات نشان می دهد. آلمان، چین، برزیل، اسپانیا، ترکیه، مالزی، هلند، مکزیک، امارات و ژاپن از جمله کشورهای شرکت کننده در این دوره از مسابقات خواهند بود.

رئیس کمیته ملی روبوکاپ ایران ادامه داد: این دوره از مسابقات در 15 لیگ برگزار می شود و با توجه به پایین بودن سطح علمی لیگ روباتهای تغییر مسیر، این لیگ از سومین دوره مسابقات روبوکاپ حذف شده است. مطابق قوانین فدراسیون روبوکاپ، سایز و اندازه فوتبالیستهای متوسط نیز تغییر یافته است.

موسی خانی گفت: ربات های انسان نما، ربات های فوتبالیست سایز متوسط، ربات های فوتبالیست سایز کوچک، ربات های امدادگر واقعی، ربات های خانگی، ربات های مین یاب، شبیه ساز سه بعدی فوتبال، شبیه ساز دو بعدی فوتبال، تجسم فیزیکی،

شبیه ساز امداد، شبیه ساز ربات های امدادگر مجازی، ربات های دانش آموزی فوتبالیست یک به یک، ربات های دانش آموزی فوتبالیست دو به دو ، ربات های دانش آموزی امدادگر، نمایش ربات های رده بزرگسالان و نمایش ربات های رده نوجوانان بخش های این دوره از مسابقات روبوکاپ ایران است.

وی تاکید کرد: معرفی جنبه های مختلف ربوکاپ به اساتید، محققین و دانشجویان کشور، تشویق و کمک به کسانی که به این عرصه وارد شده اند، جمع آوری و ساماندهی به تحقیقات صورت گرفته توسط تیم های ایرانی، تشویق مدارس کشور به ورود به این عرصه و شروع آموزش های ابتدایی و معرفی جنبه های علمی ربوکاپ از جمله اهداف برگزاری این دوره از مسابقات روبوکاپ ایران است.