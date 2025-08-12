به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سوری ظهر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به تنوع فعالیتهای آبزیپروری در خوزستان اظهار کرد: این استان با پرورش ماهیان سردآبی در شمال، ماهیان گرمابی در مرکز و توسعه اقتصاد دریامحور در جنوب، از ظرفیتهای بینظیری برخوردار است.
وی افزود: پرورش جلبک، صدف و زالو از جمله فرصتهای کلیدی برای ایجاد اشتغال خرد و پایدار در استان محسوب میشود. جلبک به دلیل دارا بودن پروتئین، ویتامینها و مواد معدنی، کاربرد گستردهای در صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و کشاورزی دارد.
سوری با تأکید بر پتانسیلهای طبیعی خوزستان، پرورش جلبک را صنعتی نوآورانه و سودآور توصیف کرد که علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی، به حفظ منابع آبی و بهبود محیط زیست کمک میکند. وی در این باره گفت: طی سالهای اخیر با همکاری مؤسسات اعتباری، بانکها، اتاق بازرگانی آبادان، بنیاد علوی و بنیاد برکت، واحدهای تولیدی در حوزه پرورش متراکم ماهیان، ماهیان دریایی و استخرهای دومنظوره کشاورزی ایجاد شده و زمینه اشتغال برای کشاورزان و روستاییان فراهم آمده است.
مدیرکل شیلات خوزستان با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه شیلات اعلام کرد: برای سال جاری، تولید یک تن از سایر آبزیان پیشبینی شده و این میزان در سال آینده با رشدی چشمگیر به ۹ تن خواهد رسید.
وی همچنین از آغاز طرح پایلوت پرورش جلبکهای اقتصادی در شهرستان آبادان خبر داد و افزود: این طرح با همکاری سازمان شیلات، سرای ملی زیستفناوری جلبک و اتاق بازرگانی آبادان اجرا میشود و در آینده به سایر شهرستانهای استان گسترش خواهد یافت.
به گفته سوری، در این طرح آموزشهای اولیه و ارزیابی توانمندیها پیش از توسعه انجام میشود و خرید تضمینی محصولات جلبک با نرخ روز توسط سرای نوآوری جلبک تضمین شده است.
وی خاطرنشان کرد: پرورش جلبک اسپیرولینا در سیستمهای مدار بسته، بازدهی اقتصادی بالایی دارد و سرمایهگذاران با رعایت پروتکلهای آموزشی میتوانند پس از حدود هفت ماه به تولیداتی سودآور دست یابند.
توسعه این صنعت نیازمند برنامهریزی دقیق، آموزش و حمایت از سرمایهگذاران است. خوزستان با این گام نوین، در مسیر تبدیل شدن به قطب پرورش جلبک در کشور قرار گرفته و آیندهای روشن برای اقتصاد آبزیپروری منطقه ترسیم کرده است.
