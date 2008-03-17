بعد از سالها نماینده هندبال تهران دوم شد / تیم های لیگ نوسان زیادی داشتند

کیوان صادقی بعد از پیروزی بر تیم دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همیشه بازی آخر برای تیم ها حساسیت بالایی داشته و استرس زیادی به تیم ها وارد می کند. متاسفانه به دلیل ناکامی تیم ملی در جام ملتهای آسیا ورزشکاران تیم ما روحیه خوبی نداشتند اما با تلاش بسیار تیم پارس در آخرین بازی با نتیجه پر گل 36 بر 23 بر تیم دانشگاه آزاد غلبه کرد و برای اولین بار نایب قهرمان لیگ شد.

وی با ابراز خوشحالی از اولین حضور تیم پارس در جام باشگاههای آسیا افزود: بعد از چند سال یک تیم از هندبال تهران موفق به قرار گرفتن در جایگاه دوم جدول شده و قرار است به عنوان نماینده ایران راهی جام باشگاههای آسیا شود. امیدوارم تیم پارس ارزش این عنوان را دانسته و در سالهای آینده باز هم این مقام را تکرار کند.

صادقی با اظهار رضایت از برگزاری لیگ بیستم گفت: تیم های حاضر در این دوره از مسابقات لیگ نوسانات زیادی داشتند به طوریکه در هفته های آخر به دلیل نزدیکی رقابتها و هم امتیازی سه تیم در جدول برای کسب عنوان دومی و سومی فشار زیادی بر تیم ها و ورزشکاران وارد بود.

تیم پارس جنوبی عصر روز گذشته در چارچوب هفته هجدهم و آخرین هفته از لیگ برتر هندبال کشور با کسب پیروزی بر تیم دانشگاه آزاد برای اولین بار به عنوان نایب قهرمانی لیگ دست یافت. این تیم به همراه تیم فولاد نماینده ایران جواز حضور درمسابقات جام باشگاههای آسیا در سال 2008 را دریافت کرد.