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۲۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۵۵

دکتر خدایی به مهر خبر داد:

اعلام نتایج آزمونهای علمی کاربردی در بعد از ظهر فردا

اعلام نتایج آزمونهای علمی کاربردی در بعد از ظهر فردا

معاون سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج آزمونهای کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی در بعد از ظهر فردا از طریق پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد.

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان سنجش آموزش کشور تلاش می کند نتایج آزمون دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی را فردا بعد از ظهر از طریق سای ت سازمان به نشانی www.sanjesh.org  منتشر کند.

در آزمون دوره های کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته این دانشگاه 148 هزار و 509 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد 52 هزار و 348 نفر زن و 96 هزار و 161 نفر مرد بودند.

در آزمون دوره های کاردانی نیز 147 هزار و 415 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد 58 هزار و 311 نفر زن و 89 هزار و 104 نفر مرد بودند.

به گزارش مهر، آزمون دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی 1386 جمعه 10 اسفند ماه در 142 شهرستان کشور برگزار شد.

کد مطلب 655901

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