اعلام نتایج آزمونهای علمی کاربردی در بعد از ظهر فردا

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان سنجش آموزش کشور تلاش می کند نتایج آزمون دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی را فردا بعد از ظهر از طریق سای ت سازمان به نشانی www.sanjesh.org منتشر کند.

در آزمون دوره های کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته این دانشگاه 148 هزار و 509 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد 52 هزار و 348 نفر زن و 96 هزار و 161 نفر مرد بودند.

در آزمون دوره های کاردانی نیز 147 هزار و 415 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد 58 هزار و 311 نفر زن و 89 هزار و 104 نفر مرد بودند.

به گزارش مهر، آزمون دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی 1386 جمعه 10 اسفند ماه در 142 شهرستان کشور برگزار شد.