تیم فوتبال یوونتوس از سد ناپولی گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین دیدار از هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا شب گذشته تیم فوتبال یوونتوس در ورزشگاه المپیک شهر تورین به دیدار ناپولی رفت و در یک بازی سنگین و فشرده موفق به شکست یک برصفر میهمان خود شد.

تک گل پیروزی تیم فوتبال یوونتوس را در این بازی خانگی وینچنزو یاکوینتا در دقیقه 88 به ثمر رساند تا شاگردان رانیری اختلاف 4 امتیازی خود را با تیم فیورنتینا حفظ کنند و کماکان تیم سوم جدول رده بندی مسابقات فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا باقی بمانند. ناپولی نیز با تحمل شکست مقابل یوونتوس با 33 امتیاز به رده سیزدهم جدول رده بندی تنزل پیدا کرد.

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا به شرح زیر است :

1- اینتر 67 امتیاز

2- رم 61 امتیاز

3- یوونتوس 54 امتیاز

4- فیورنتینا 50 امتیاز

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18- امپولی 25 امتیاز(تفاضل گل 16-)

19- رجینا 25 امتیاز(تفاضل گل 18-)

20- کالیاری 24 امتیاز