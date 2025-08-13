اربعین؛ نماد شعور دینی و تجلی گاه پیوند نهضت عاشورا و امت سازی

حجتالاسلام والمسلمین بهنام علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فلسفه اربعین، گفت: اربعین فرصتی است برای بازخوانی پیامهای عاشورا. این چهل روز، دورهای است که وجدانهای انسانی بیدار میشود و جامعه آمادگی پذیرش پیام سیدالشهدا (ع) را پیدا میکند.
وی با بیان اینکه راهپیمایی اربعین، بزرگترین اجتماع انسانی در جهان امروز است، افزود: امروز این زیارت، به رسانهای زنده برای رساندن پیام کربلا به تمام دنیاست.
علیپور تصریح کرد: کسانی که تصور میکنند اربعین یک حرکت صرفاً احساسی است، از عمق این پدیده غافل ماندهاند. در حالیکه شور اربعین در خدمت شعور است. حضور میلیونها نفر در یک حرکت خودجوش، حامل پیام عدالت، آزادگی و نفی ظلم است.
این استاد حوزه و دانشگاه، اربعین را فرصتی تمدنساز خواند و تأکید کرد: در اربعین وحدت میان ملتها، فرهنگها و مذاهب مختلف مشاهده میشود. این وحدت در سایه محبت به امام حسین (ع) شکل گرفته و جهان امروز باید این الگو را جدی بگیرد.
وی مهمترین پیام اربعین برای نسل جوان را ایستادگی در برابر ظلم دانست و تصریح کرد: نسل امروز نیازمند الگوهای زنده است و اربعین نشان میدهد که با زبان فطرت و عشق، میتوان عدالتخواهی را در دل انسانها زنده نگه داشت.
علیپور خطاب به کسانی که تاکنون موفق به حضور در این مراسم نشدهاند، گفت: زیارت از راه دور نیز ارزشمند است. اما مهمتر از آن، مشارکت در گسترش پیام اربعین است؛ چه با قلم، چه با رفتار، چه با خدمترسانی به زائران. مهم این است که از کاروان حسین (ع) جا نمانیم.
اردبیل- استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر جایگاه والای اربعین در فرهنگ شیعه، این مناسبت را تجلیگاه پیوند میان نهضت عاشورا و امت سازی دانست.
