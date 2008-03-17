تعاونیهای روستایی باید به سمت استانداری سازی محصولات گام بردارند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی کلاته رحمانی ظهر امروز در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره تولیدات زنان روستایی کشور در مشهد افزود: این استاندارد سازی باید جایی پیش رود تا بتوان در سطح جهانی تولیدات زنان روستایی را عرضه کرد.

قائم مقام سازمان تعاون روستایی کشور آموزش زنان روستایی را ضروری دانست و گفت: گسترش شبکه آموزشی متناسب با ساختار تعاونیها کمک بزرگی به ارتقا سطح کمی و کیفی محصولات تولیدی می کند.

کلاته رحمانی اظهار داشت: گسترش این شبکه همچنین برای ارائه محصولات تولیدی با کیفیت و دریافت مجوزهای بهداشتی ضروری است.

وی افزود: تعاونیهای زنان روستایی باید از تفرق پرهیز کرده و به اتحادیه تبدیل شود.

وی اظهار داشت: با این حال هنوز عده ای هستند که در تعاونی های روستایی جایگاه خود را تثبیت نکرده اند.

در این مراسم مدیران عامل تعاونی های روستایی شهرستانهای صحنه، رحیم آباد آذربایجان غربی، ایزد خاص فارس و کاخک گناباد به عنوان افراد برتر جشنواره معرفی شدند.



