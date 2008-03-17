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۲۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۴۸

وقوع بیش از هزار فوت ناشی از تصادف رانندگی از 25 اسفند 85 تا 15 فروردین 86

وقوع بیش از هزار فوت ناشی از تصادف رانندگی از 25 اسفند 85 تا 15 فروردین 86

سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: از 25 اسفند 85 تا 15 فروردین 86 یک هزار و 487 مورد مرگ ناشی از تصادفات رانندگی در کشور اتفاق افتاد که البته این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن 2/11 درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور، با نزدیک شدن به ایام پایان سال و برنامه ریزی هموطنان جهت انجام سفرهای نوروزی، سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به منظور کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن هشدار داد.

این سازمان اعلام کرد: در نوروز 86 استان خوزستان با 113 مورد مرگ بر اثر تصادف بیشترین و استانهای چهار محال و بختیاری و کهکیلویه و بویر احمد هر یک با 6 مورد مرگ ناشی از تصادف کمترین میزان را به خود اختصاص می دهند.

در 10 ماهه امسال 20 هزار و 327 نفر بر اثر وقوع تصادفات رانندگی در کشور جان خود را از دست دادند که چهار هزار و 146 نفر آنها زن و 16 هزار و 181 نفر مرد بودند. همچنین در تصادفات 10 ماهه 214 هزار و 293 نفر نیز مجروح شده اند.

سازمان پزشکی قانونی کشور به هموطنان توصیه می کند که در هنگام سفرهای نوروزی ضمن اطمینان از سلامت و ایمنی خودروی خود با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به تذکرها و اخطارهای پلیس راه، هواشناسی و راهداری توجه کنند تا شاهد بروز حوادث ناگوار در این ایام نباشیم.

کد مطلب 655934

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