30 نوع نان محلی در نمایشگاه تولیدات زنان روستایی کشور در مشهد عرضه شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عباس افچنگی ظهر امروز در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره تولیدات تعاونیهای زنان روستایی کشور در مشهد افزود: تیری، تافتون نقلی، پنجه کش، کنجد نان، پادرازی، کلمبه، قطابچه، نان کرد، شیر مال، خرما نان، تافتون، بربری و انواع نان های محلی از جمله نانهایی هستند که توسط زنان روستایی پخته و عرضه شدند.

رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: آرد بکار رفته در پخت نان همگی خاص استانهایی است که در نمایشگاه شرکت کردند.

وی اظهار داشت: نانهای محلی که در نمایشگاه عرضه شد فاقد جوش شیرین بوده و مشتاقان زیادی دارند.

افچنگی افزود: نان محلی هر استان باید با استان دیگر تفاوتهایی داشته و مختص همان محل می باشد.

وی تصریح کرد: نانهای محلی عرضه شده سبوس دار بوده که با وسایل ابتدایی و بهره گیری از گاز مایع و اجاق گازهای محلی تهیه و به مردم عرضه شده است.