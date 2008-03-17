انتخاب رئیس مجلس هشتم پس از تشکیل مجلس / گوهر وحدت به دامان اصولگرایی برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب الدین صدر در ادامه نشست خبری جبهه متحد اصولگرایان با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا جبهه متحد اصولگرایان رئیس مجلس هشتم را انتخاب کرده است یا خیر؟ با رد این موضوع گفت : این بحث پس از تشکیل مجلس در هفتم خرداد و رایزنی نمایندگان با یکدیگر موضوعیت پیدا می کند تا بهترین فرد برای اداره مجلس انتخاب شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا رئیس مجلس هشتم را جبهه متحد اصولگرایان مشخص می کند؟ گفت : قاعدتاً وقتی یک جریان فکری به مجلس راه پیدا می کند رئیس مجلس را هم همین جریان انتخاب خواهد کرد.

صدر در ادامه در واکنش به درخواست برخی گروههای اصلاح طلب که خواستار بازشماری آرای انتخابات مجلس هشتم شده اند، گفت : طبق قانون اگر کسی نسبت به شمارش آرا معترض باشد می تواند درخواست بازشماری صندوقها را ارائه کند اما باید توجه داشت که این درخواست نباید بر اساس گمانه زنی صورت گیرد.

در ادامه این نشست خبری علی اصغر زارعی عضو کمیته اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه به نظر شما اقلیت مجلس هشتم چگونه اقلیتی خواهد بود ؟ گفت : پیش بینی ما این است که اقلیت مجلس هشتم با توجه به سوابق مدیریتی و اجرایی کاندیداهای این انتخابات اقلیتی معتدل و واقع بین باشد، انتظار ما نیز حل مشکلات مردم است نه انجام حرکات تند سیاسی.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا جبهه متحد اصولگرایان در آینده تبدیل به حزب خواهد شد یا خیر؟ گفت : ما تا رسیدن به حزب فراگیر راه زیادی در پیش داریم و باید حرکات دیگری دنبال شود. ما به فرصت نیاز داریم تا مشکلات را شناسایی کنیم و درصدد رفع آنها برآییم، بنابراین در این مورد نیاز به اعلام نظر صریح نیست.

شهاب الدین صدر نیز در پاسخ به همین سئوال گفت : ما به دنبال گفتمان اصولگرایی هستیم، لذا نگاهمان در این مورد حزبی نیست.

در ادامه این نشست خبری، علیرضا زاکانی دیگر عضو کمیته اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره تحلیل این جبهه در مورد پیروزی اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم پرسید؟ گفت : مردم ما چند سالی است که راهی را انتخاب کرده اند که این راه را در انتخابات مجلس هشتم نیز ادامه دادند و این راه همان مهر تأیید بر جهت و سمت و سوی کشور است.

وی گفت : پیام خارجی انتخابات مجلس هشتم این است که هر کسی تلاش کند مردم ایران را از حقوق خود دور کند پاسخ جدی دریافت خواهد کرد. پیام داخلی این انتخاب نیز است که مردم ما بر ادامه مسیر کشور مهر تأیید زدند و البته این امر وظیفه مسئولان در خدمت رسانی را بیشتر می کند.

در ادامه این نشست خبری علی اصغر زارعی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا نتایج انتخابات مجلس هشتم را نوعی پیروزی برای جبهه متحد اصولگرایان می دانند و رایحه خوش خدمت چه میزان سهم در این پیروزی دارد؟ گفت: ما این نتایج را برای خود پیروزی تلقی می کنیم. تاکنون 65 درصد کاندیداهای جبهه متحد به مجلس هشتم راه یافته اند ولی ما معتقدیم واقعیت نظر مردم بیش از این میزان است چون ما در برخی حوزه ها با کثرت نامزدهای اصولگرا مواجه بودیم ولی مردم باید به تعداد ظرفیت های هر حوزه رأی دهند.

نماینده رایحه خوش خدمت در جبهه متحد اصولگرایان ادامه داد : رایحه خوش خدمت خود را در چارچوب جبهه متحد اصولگرایان تعریف کرده است. ما امیدواریم مسیر این جبهه همین گونه ادامه پیدا کند.

عضو کمیته اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان درباره ترکیب مجلس هشتم، گفت : مجلس هشتم مجلس همکاری و تعامل با دولت خواهد بود و به سمت حل مشکلات مردم گام خواهد برداشت.

در ادامه این نشست خبری سید شهاب الدین صدر در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره بحثهای مربوط به سلامت انتخابات که از سوی برخی گروههای اصلاح طلب دنبال می شود گفت : ما پیش از برگزاری انتخابات شاهد بودیم که عده ای بحث سلامت انتخابات را دنبال می کردند و این امر به صورت پروژه ای از سوی این افراد دنبال می شود تا به بحثهای انتخاباتی دامن بزنند اما در واقع فضای انتخابات مجلس فضایی آرام و متین بود و گروههای سیاسی هم حرکات تند سیاسی نشان ندادند.

علیرضا زاکانی نیز در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا تا کنون گزارشی از تخلفات احتمالی نمایندگان جبهه متحد اصولگرایان در پای صندوقهای رأی به شما گزارش شده است یا خیر؟ گفت : ناظران ما آموزشهای لازم را دریافت کرده و به وظایف خود آشنا بودندو تا کنون گزارشی از تخلفات نمایندگان خود دریافت نکردیم.



علی اصغر زارعی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سئوال یک خبرنگار ترکیه ای که پرسید "آمریکا و رسانه های غرب اعلام کردند که انتخابات در ایران دموکراتیک نیست اما بنده در تهران شاهد مشارکت حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی و حضور گروههای سیاسی در این انتخابات بودم، نظر شما در باره اینگونه اظهارات غربیها چیست؟ گفت : مشاهده شما دلیلی بر پوچ بودن ادعاهای رسانه های غربی است.

وی افزود : انتظار ما از رسانه های غربی این است که واقعیتهای ایران را درست ببینند و تحلیل کنند و به حقوق ملت ایران احترام گذارند. متاسفانه رسانه های غربی حتی از یک اعتراف ساده نیز خودداری می کنند.

وی افزود : متأسفانه بسیاری از تصمیمات کلانی که در غرب و آمریکا علیه ایران اتخاذ می شود بر اساس همین اخبار و تحلیلهای غلط و بی پایه و اساس است که می تواند به اعتبار رسانه های غربی آسیب برساند.

علیرضا زاکانی نیز در پاسخ به همین سئوال، گفت : رسانه های غربی چیزی را درست می کنند که دوست دارند، آنها 30 سال است که راجع به ایران اخبار و تحلیلهای غلط مخابره می کنند اما ملت ایران همواره ایران را روسفید و دستگاههای تبلیغاتی غرب را روسیاه کرده است.

سید شهاب الدین صدر در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره استراتژی جبهه متحد اصولگرایان برای دور دوم انتخابات مجلس هشتم، گفت : بنده فکر نمی کنم گروههایی که در انتخابات مجلس هشتم با نام اصولگرا حاضر شدند در مرحله دوم انتخابات مسیری غیر از مسیر وحدت را در پیش بگیرند.

علیرضا زاکانی نیز در پاسخ به همین سئوال گفت : گوهر وحدت در این انتخابات به دامان اصولگرایی برگشت. ما در دوره دوم نیز درهمین مسیر گام خواهیم برداشت.

در ادامه این نشست خبری سید شهاب الدین صدر در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید عده ای پیش از برگزاری انتخابات مجلس هشتم عنوان می کردند که این انتخابات رفراندومی برای دولت یا اصلاح طلبان است، نظر شما در این باره چیست؟ گفت : در انتخابات مجلس هشتم مردم اقبال و اعتماد خود را این بار هم به صورت کامل به اصولگرایان نشان دادند و خواهان استمرار خدمت رسانی اصولگرایان شدند. این سرمایه ای برای مجلس، دولت و سایر دستگاهها است و ما امیدواریم بتوانیم قدر این حمایتهای مردمی را بدانیم.

وی همچنین درباره تعداد کرسیهایی که جبهه متحد اصولگرایان در مجلس هشتم به دست آورده اند، گفت : ما فکر می کنیم با احتساب دور دوم، 70 درصد کرسیهای این مجلس متعلق به جبهه متحد اصولگرایان خواهد بود.

صدر در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا فراکسیون جبهه متحد اصولگرایان در مجلس هشتم شکل خواهد گرفت؟ تصریح کرد : اگر فراکسیونی تشکیل شود فراکسیون اصولگرایان خواهد بود، ما به دنبال خط و خطوط کشیدن برای افرادی که می توانند کارآمد ظاهر شوند نیستیم چون این کار باعث کارآمدی مجلس نمی شود.

در پایان این نشست خبری علیرضا زاکانی در پاسخ به همین سئوال، گفت : یکی از نقدهایی که به مجلس هفتم وارد می شود عدم عملکرد بالای فراکسیون اصولگرایان است، هرجا که مرزبندی بین این فراکسیون صورت گرفت باعث خودزنی شد که این امر در نهایت به ناکارآمدی مجلس منجر شد که نمونه بارز آن را ما در کمسیونهای فرهنگی و اقتصادی شاهد بودیم.