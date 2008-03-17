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۲۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۲۹

روز دوم مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا فردا برگزار می شود

روز دوم از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا فردا با برگزاری 10 بازی در گروه های پنجگانه پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه دیدارهای روز آینده مسابقات فوتبال جام AFC به شرح زیر است :
سه شنبه - 28/12/86
گروهA: 
* الانصار لبنان - المحرق بحرین، ورزشگاه اسپورتس سیتی بیروت، داور: مختار الیاریمی از یمن 
* سور عمان - دمپو هند، ورزشگاه نیزوا، داور: علی سالم از مالدیو
جدول رده بندی گروه A :
1- دمپو هند 3 امتیاز- تفاضل گل 2+، 2- المحرق بحرین 3 امتیاز- تفاضل گل 1+، 3- السور عمان بدون امتیاز- تفاضل گل 1-، 4- النصر بدون امتیاز- تفاضل گل 2-

گروه B: 
* الوحدات اردن - صفا لبنان، ورزشگاه پرینس محمد ، داور: محمد عمر السعید از امارات 
* ایست بنگال هند - اهلی صنعا یمن، ورزشگاه سالت لیک سیتی کلکته، داور: مینورو توجو از ژاپن
جدول رده بندی گروه B :
1- صفا لبنان 3 امتیاز، 2- الاهلی صنعا یمن یک امتیاز، 3- الوحدات اردن یک امتیاز، 4- ایست بنگال بدون امتیاز

گروه C:
* النجمه بحرین - شباب الاردن، ورزشگاه الاهلی منامه، داور: هدایت ممبینی از ایران
* شعب حضرالموت یمن - النهاد عمان ورزشگاه علی محسن صنعا، داور: رشدی شهرول از مالزی
جدول رده بندی گروه C :
1- شعب حضرموت یمن یک امتیاز، 2- شباب الاردن اردن یک امتیاز، 3- النجمه بحرین یک امتیاز، 4- النهاد عمان یک امتیاز

گروه D:
* هوم یونایتد سنگاپور - کداه مالزی در ورزشگاه جلان بسار، داور: پیتر گرین از استرالیا
* ویکتوری مالدیو - ساوت چاینا هنگ کنگ، ورزشگاه ملی میل، داور: والنتین کوالنکو از ازبکستان
جدول رده بندی گروه D :
1- هوم یونایتد سنگاپور 3 امتیاز، 2- کداه مالزی 3 امتیاز، 3- ساوت چاینا هنگ کنگ بدون امتیاز، 4- اس سی ویکتوری بدون امتیاز

گروه E:
* پراک مالزی - آرمد فورس سنگاپور، ورزشگاه پراک ایپو، داور: چوی میونگ از کره جنوبی
کیتچی هنگ کنگ – نیو رادیانت مالدیو، ورزشگاه مونگکوک، داور: محمود موهد جمعا القطریفی عمان 
جدول رده بندی گروه E :
1-  آرمد فورس سنگاپور 3 امتیاز- تفاضل گل 4+، 2- پراک مالزی 2 امتیاز- تفاضل گل 2+، نیورادیانت مالدیو بدون امتیاز- تفاضل گل 2-، 4- کیتچه هنگ کنگ بدون امتیاز- تفاضل گل 4 -

کد مطلب 655967

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