روز دوم مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه دیدارهای روز آینده مسابقات فوتبال جام AFC به شرح زیر است :

سه شنبه - 28/12/86

گروهA:

* الانصار لبنان - المحرق بحرین، ورزشگاه اسپورتس سیتی بیروت، داور: مختار الیاریمی از یمن

* سور عمان - دمپو هند، ورزشگاه نیزوا، داور: علی سالم از مالدیو

جدول رده بندی گروه A :

1- دمپو هند 3 امتیاز- تفاضل گل 2+، 2- المحرق بحرین 3 امتیاز- تفاضل گل 1+، 3- السور عمان بدون امتیاز- تفاضل گل 1-، 4- النصر بدون امتیاز- تفاضل گل 2-

گروه B:

* الوحدات اردن - صفا لبنان، ورزشگاه پرینس محمد ، داور: محمد عمر السعید از امارات

* ایست بنگال هند - اهلی صنعا یمن، ورزشگاه سالت لیک سیتی کلکته، داور: مینورو توجو از ژاپن

جدول رده بندی گروه B :

1- صفا لبنان 3 امتیاز، 2- الاهلی صنعا یمن یک امتیاز، 3- الوحدات اردن یک امتیاز، 4- ایست بنگال بدون امتیاز

گروه C:

* النجمه بحرین - شباب الاردن، ورزشگاه الاهلی منامه، داور: هدایت ممبینی از ایران

* شعب حضرالموت یمن - النهاد عمان ورزشگاه علی محسن صنعا، داور: رشدی شهرول از مالزی

جدول رده بندی گروه C :

1- شعب حضرموت یمن یک امتیاز، 2- شباب الاردن اردن یک امتیاز، 3- النجمه بحرین یک امتیاز، 4- النهاد عمان یک امتیاز

گروه D:

* هوم یونایتد سنگاپور - کداه مالزی در ورزشگاه جلان بسار، داور: پیتر گرین از استرالیا

* ویکتوری مالدیو - ساوت چاینا هنگ کنگ، ورزشگاه ملی میل، داور: والنتین کوالنکو از ازبکستان

جدول رده بندی گروه D :

1- هوم یونایتد سنگاپور 3 امتیاز، 2- کداه مالزی 3 امتیاز، 3- ساوت چاینا هنگ کنگ بدون امتیاز، 4- اس سی ویکتوری بدون امتیاز

گروه E:

* پراک مالزی - آرمد فورس سنگاپور، ورزشگاه پراک ایپو، داور: چوی میونگ از کره جنوبی

کیتچی هنگ کنگ – نیو رادیانت مالدیو، ورزشگاه مونگکوک، داور: محمود موهد جمعا القطریفی عمان

جدول رده بندی گروه E :

1- آرمد فورس سنگاپور 3 امتیاز- تفاضل گل 4+، 2- پراک مالزی 2 امتیاز- تفاضل گل 2+، نیورادیانت مالدیو بدون امتیاز- تفاضل گل 2-، 4- کیتچه هنگ کنگ بدون امتیاز- تفاضل گل 4 -